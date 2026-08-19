La Policía avanzó en dos investigaciones iniciadas en Ramos Mexía y la Meseta de Somuncurá. En uno de los procedimientos encontraron restos de un caballo y una oveja, además de cartuchos de arma de fuego. En otra causa identificaron a presuntos autores de una faena masiva de guanacos.

La Subcomisaría 52° de Ramos Mexía y la Brigada Rural de la Unidad Regional VI avanzan en dos investigaciones por presuntas faenas clandestinas de animales ocurridas en distintos puntos de la Región Sur de Río Negro. Uno de los casos comenzó el 9 de agosto, cuando un vecino del paraje Treneta alertó a la Policía sobre la presencia de personas que estarían faenando uno de sus animales en un campo lindero. Los efectivos intervinieron y, mientras aguardaban la autorización judicial, comenzaron a reunir elementos vinculados con la denuncia.

El allanamiento fue autorizado tres días después y permitió encontrar vísceras correspondientes a dos animales, uno equino y otro ovino, además de cartuchos de arma de fuego. Según explicó el jefe de la Subcomisaría 52°, oficial principal Mario Quichán, esos elementos derivaron en una imputación por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Al momento del procedimiento no había personas en la vivienda. Sin embargo, el trabajo conjunto con la Unidad 15° de Valcheta permitió posteriormente notificar de la causa a una persona oriunda de esa localidad. Según informaron desde la Policía, esa misma persona ya tendría otra imputación relacionada con un hecho de similares características.

Un rastro de guanacos faenados

La segunda investigación lleva varios meses y comenzó en abril, a partir de una faena clandestina de guanacos registrada en la Meseta de Somuncurá. El trabajo de los investigadores permitió identificar a los presuntos responsables, quienes serían oriundos de Villa Regina, Neuquén, Valcheta y Yaminué.

Durante las recorridas por la zona, los policías encontraron una escena que permitió dimensionar la magnitud del hecho: en un sector de aproximadamente 20 metros cuadrados había numerosos esqueletos y restos de guanacos. Algunos eran de vieja data, mientras que otros correspondían a animales faenados recientemente.

La principal hipótesis sostiene que los animales eran cazados para comercializar su carne, con destino principalmente a Villa Regina. La causa se encuentra prácticamente esclarecida y, de acuerdo con lo informado por la Policía, avanza hacia la formulación de cargos contra los presuntos involucrados.