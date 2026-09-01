El Gobierno de Río Negro presentó en la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes, con el objetivo de incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización. La iniciativa habilita que carnes provenientes de especies como el jabalí y el guanaco puedan llegar legalmente a carnicerías y establecimientos gastronómicos, bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.

El ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, explicó que la propuesta busca transformar un recurso disponible pero limitado casi exclusivamente a la caza deportiva o al consumo particular. “Queremos construir un sistema más eficiente para administrar los recursos y garantizar que lleguen al consumidor con todas las garantías sanitarias”, señaló.

Sin embargo, la Fundación Guardafaunas de Río Negro expresó su rechazo a la redacción del artículo 15 del anteproyecto, que habilita de forma indeterminada la comercialización de fauna silvestre. La organización advirtió que la norma no distingue entre especies exóticas invasoras y autóctonas, lo que expone al patrimonio natural a presiones comerciales sin criterios técnicos vinculantes.

El presidente de la entidad, Gustavo García, fue categórico: “El proyecto incluye fauna autóctona, es decir cualquier animal: choique, vizcachas. La ley de carnes incorpora a la fauna exótica, el jabalí, e incorpora al guanaco. Ahí no estamos de acuerdo, es innecesario. Es una medida muy arbitraria”.

García cuestionó especialmente la falta de datos científicos que respalden la inclusión del guanaco en la norma. “No hay justificación para incorporar al guanaco. En Santa Cruz la ley se aplica, pero tiene una población de guanacos importante, más de un millón. Río Negro no tiene datos, no hay censos ni información científica que se avale”, remarcó.

El dirigente también señaló que detrás de la iniciativa existe presión de sectores productivos. “Sabemos que la presión es de algunos productores a los que les molesta el zorro, el puma. Se justifica diciendo que la desertificación de la Patagonia es por el guanaco y no es así. Hagamos un censo y veamos. Lo que existe es un lobby de algunos sectores productivos. No tiene ningún sentido incluir al guanaco en esta ley”, afirmó.

La Fundación Guardafaunas advirtió además que habilitar la comercialización sin censos poblacionales actualizados vulnera el Principio Precautorio y el de No Retroceso Ambiental, y que la provincia carece de infraestructura suficiente para garantizar la inocuidad sanitaria de las carnes silvestres.

El proyecto será analizado este martes en las comisiones de la Legislatura de Río Negro.