Desde este pasado sábado 23 de mayo hasta el martes 26 de mayo permanecerá cortado el cruce desde Chaneton por la Avenida Mosconi, debido a las obras que se están realizando en la zona. Por este nuevo corte, hay un desvío antes de llegar a esta calle.

Aclararon que este corte se mantendrá solo durante este fin de semana largo, mientras que la circulación quedará nuevamente habilitada a partir del martes.

En el sector se desarrollará una intervención técnica fundamental para el avance de la obra, que consiste en bajar la calzada hasta el nivel de subrasante. Esta tarea permitirá definir las alturas finales del corredor antes de iniciar la colocación de las capas estructurales definitivas.

Qué cambiará desde el martes 26

Además de esto, cabe destacar que el martes los conductores se encontrarán con varias modificaciones cuando transiten por la nueva Avenida, ya que el mismo día se habilitarán tres carriles de salida desde Neuquén hacia los puentes carreteros.

Esto eliminará el desvío provisorio que actualmente se hace por calles internas, permitiendo transitar por una nueva conexión definitiva. La nueva configuración permitirá que los vehículos que salen desde Neuquén hacia Cipolletti circulen por tres carriles y se conecten directamente con el actual ingreso que hoy utiliza el tránsito que viene desde Río Negro hacia la capital neuquina por el puente nuevo.

Cabe destacar que esta habilitación llega 15 días antes de lo previsto, ya que los trabajos las 24 horas permitieron que la obra quede lista antes de los 60 días pensados. De esta forma se eliminarán los desvíos para ingresar a la ciudad rionegrina vecina, mejorando el tránsito que hoy se colapsa en hora pico.