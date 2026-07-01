Con la presentación de más de 70 trabajos científicos elaborados por profesionales y residentes de distintas disciplinas, el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” llevó adelante una nueva edición de las Jornadas de Investigación, organizadas por el Departamento de Docencia e Investigación. La actividad se realizó del 23 al 26 de junio en el Aula 1 del establecimiento.

Las investigaciones abordaron temáticas vinculadas con la investigación clínica, epidemiológica, comunitaria y de gestión, entre otras áreas, y reflejaron el trabajo que desarrollan los equipos de salud para generar conocimiento que contribuya a mejorar la práctica asistencial y la atención de las y los pacientes.

Durante la apertura, la directora general del hospital, Silvia Alegría, destacó el compromiso de quienes participan en estos procesos de formación e investigación.

"Es un orgullo tener estas jornadas porque hablan del compromiso de quienes participan en las residencias, de los propios residentes, de los jefes de servicio y de todas las personas que hacen posible que sigamos creciendo como institución en un aspecto tan importante para los pacientes como es la investigación", expresó.

Además, remarcó el acompañamiento institucional a estas iniciativas. "Desde la gestión acompañamos estos proyectos porque no solamente pensamos en la infraestructura, sino también en las personas que trabajan en el hospital y en los pacientes. Acompañar a estos equipos en su proceso de formación contribuye a mejorar la calidad de atención, aunque muchas veces ese impacto no pueda medirse a través de un único indicador", afirmó.

Por su parte, la jefa del Departamento de Docencia e Investigación, Johanna Bastías, valoró la amplia participación de residentes y profesionales de la institución. "En el hospital contamos con más de 30 residencias y participaron residentes desde primer año hasta el último, junto con profesionales de distintos servicios", señaló.

También destacó el crecimiento de la investigación multidisciplinaria. "Cada vez son más los proyectos que integran diferentes servicios y disciplinas, con el objetivo de mejorar la práctica asistencial y la atención de los pacientes", indicó.

Bastías recordó que las jornadas se realizan desde hace más de dos décadas y explicó que el aumento sostenido de la producción científica hizo necesario ampliar esta edición a cuatro días. "Valoramos especialmente el compromiso de quienes investigan de manera voluntaria. Un protocolo de investigación puede demandar seis meses de trabajo y, en muchos casos, extenderse durante uno o dos años", precisó.

En tanto, Sofía Lammel, socióloga y doctora en Ciencias Sociales, recientemente incorporada al área de Investigación del hospital para brindar apoyo metodológico y ético a los equipos de salud, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el encuentro.

"Organizar por primera vez las jornadas fue un gran desafío, pero el equipo ya tenía una amplia experiencia y logramos desarrollar una edición muy exitosa", sostuvo.

Investigación para fortalecer el sistema de salud

Como centro de referencia de alta complejidad para toda la Patagonia, el Hospital Provincial Neuquén sostiene una política de fortalecimiento de la formación profesional, la investigación y el desarrollo científico.

En ese sentido, las Jornadas de Investigación constituyen un espacio de intercambio que permite visibilizar la producción científica de los equipos de salud, promover el trabajo interdisciplinario e impulsar nuevas líneas de investigación orientadas a mejorar la calidad de atención y dar respuesta a los desafíos de un sistema sanitario en permanente evolución.





