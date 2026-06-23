En el marco de los 113° años del Hospital Provincial de Neuquén, el Castro Rendón, realizarán una jornada abierta de prevención y promoción de la salud.

Detallaron que será un día Especial de Prevención y Promoción de la Salud destinada a toda la comunidad, con el objetivo de acercar controles, asesoramiento y estudios gratuitos, promoviendo el cuidado de la salud y la detección temprana de diversas enfermedades.

Si bien el aniversario de la institución se conmemora cada 28 de junio, la actividad se realizará el próximo sábado 27 de junio, de 10 a 16 horas, en las instalaciones del Hospital, con atención por demanda espontánea y sin necesidad de turno previo.

Durante la jornada, las personas podrán acceder de manera gratuita a: Control de niño sano; Vacunación para completar esquemas; Educación para personas con diabetes; Consultorio de Ginecología con toma de PAP y test de HPV; Consejería y acceso a métodos anticonceptivos; Control de presión ocular y evaluación visual para personas adultas; Control y evaluación de salud bucal; Ecografías mamarias para mujeres a partir de los 40 años, sin orden médica.; Test rápido de VIH; Información y promoción de la donación voluntaria de sangre y Electrocardiogramas con agenda previa.

Agregaron que también se dictarán cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinados a integrantes de distintas instituciones y ONG de la comunidad.

La importancia del establecimiento en la Norpatagonia

Desde el Hospital invitan a toda la comunidad a participar de esta jornada especial y a sumarse a la celebración de los 113 años de una institución que ha sido protagonista del desarrollo de la salud pública de la región.

El establecimiento es referente en atención de alta complejidad, formación de profesionales y generación de conocimiento y renueva cada día su compromiso con una atención accesible, humanizada y centrada en las personas, sostenida por el trabajo y la vocación de más de 2.500 personas que integran sus equipos de salud.

También compartirán chocolate caliente y torta en el hall central del Hospital junto a los equipos de trabajo, usuarios y usuarias del sistema de salud, como cierre de los festejos por los 113 años de historia.