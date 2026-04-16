Durante el primer trimestre de 2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realizó 1.552 detecciones de productos de ingreso prohibido en los aeropuertos de Bariloche, Viedma, Chapelco y Neuquén. La acción permitió impedir el ingreso de 1.594 kg de productos de origen vegetal y 265 kg de origen animal, preservando el estatus sanitario diferenciado de la Patagonia.

La región patagónica se encuentra libre de plagas y enfermedades presentes en otras zonas del país y del exterior, condición que constituye un patrimonio zoofitosanitario de alto valor. Este estatus otorga ventajas competitivas para la exportación de productos agropecuarios hacia mercados internacionales exigentes.

Los agentes inspeccionaron equipajes para evitar el ingreso de productos que pueden ser vehículo de plagas y enfermedades como fiebre aftosa, mosca de los frutos o lobesia botrana.

Se decomisaron 1.594 kg de productos vegetales y 265 kg de origen animal

Los datos del primer trimestre reflejan el trabajo del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA, que desplegó operativos en las terminales aéreas de Río Negro y Neuquén. El organismo recordó que los productos vegetales prohibidos incluyen cítricos, damascos, duraznos, granadas, higos, manzanas, paltas (excepto la variedad Hass), peras y pimientos, entre otros.

En cuanto a los productos de origen animal, no pueden ingresar carnes ni derivados de especies susceptibles a la fiebre aftosa que no cuenten con envase y rótulo oficial que los identifique como producidos en establecimientos habilitados por SENASA.

La autoridad sanitaria recomienda a quienes viajan a la Patagonia consultar previamente la normativa vigente en la página web del organismo, comunicarse al correo responde@senasa.gob.ar o enviar un mensaje al Whatsapp oficial (+54 11 3585 9810).