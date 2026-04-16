La educación pública provincial enfrentará dos jornadas de paralización total debido a la coincidencia de medidas de fuerza convocadas por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Ambas organizaciones sindicales anunciaron que este jueves y viernes llevarán adelante un paro de 48 horas, afectando tanto al dictado de clases como a los servicios esenciales de apoyo escolar.

UPCN notificó formalmente a la Secretaría de Trabajo que la protesta abarcará a todo el territorio provincial y se desarrollará bajo la modalidad de retención de servicios durante la totalidad de la jornada laboral, acompañada por un estado de asambleas permanentes. La decisión fue adoptada por unanimidad por sus cuerpos orgánicos y se fundamenta en reclamos salariales y de condiciones de trabajo.

El gremio de porteros y personal de apoyo escolar denunció la falta de insumos para la limpieza de los establecimientos y advirtió sobre la situación crítica de los comedores escolares. “Se debe garantizar el alimento en los comedores y el refrigerio en todas las escuelas, en un contexto social en el que muchos alumnos pasan hambre”, señalaron. Además, exigieron un salario digno que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

La protesta de UPCN se suma al paro docente de UnTER, que también se extenderá por 48 horas y responde al rechazo de las propuestas salariales del gobierno provincial, la demanda de recomposición frente a la inflación y reclamos por mejoras en infraestructura escolar. El gremio docente ya preveía un alto acatamiento en las aulas, lo que ahora se potencia con la ausencia del personal no docente.

La coincidencia de ambas medidas de fuerza implica que durante las dos jornadas no habrá clases, ni porteros para abrir los edificios, garantizar la higiene ni brindar el servicio de comedor escolar. En la práctica, las escuelas públicas de Río Negro quedarán virtualmente paralizadas, elevando la presión sobre las autoridades provinciales para destrabar el conflicto estatal.