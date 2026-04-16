Salud de Río Negro puso en marcha este miércoles un esquema de simulacros de evacuación en el Hospital Artémides Zatti de Viedma que se replicará en los 36 hospitales y 192 centros de salud de la provincia. La iniciativa busca estandarizar protocolos y garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores ante cualquier contingencia, consolidando una política de prevención y gestión del riesgo en el sistema público de salud.

El ejercicio inicial se realizó en el sector de lavadero del hospital capitalino y contó con la participación de personal de distintas áreas, además de Bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad locales. El titular de Seguridad e Higiene de Salud, Alejandro Allegrini, destacó que este entrenamiento culmina un proceso de aprendizaje iniciado tras el siniestro ocurrido el 2 de junio pasado en el mismo hospital. “Nuestra intención es replicar esta experiencia enriquecedora en cada uno de los hospitales y centros de salud de la provincia”, explicó.

La actividad incluyó una evacuación parcial que puso a prueba rutas de salida, comunicación interna y coordinación con organismos externos. Participaron agentes de lavadero, recursos humanos, dirección del Hospital, seguridad e higiene, enfermería, médicos de guardia y fuerzas de emergencia, en un despliegue que permitió evaluar en tiempo real la efectividad de los protocolos.

La implementación de estos planes surge como respuesta directa al incendio sufrido el año pasado, transformando aquella experiencia en una oportunidad de fortalecimiento institucional. Desde la División de Seguridad e Higiene se viene trabajando en un Plan de Emergencias y Seguridad Integral que tuvo su primera aplicación práctica en Viedma, con el objetivo de proteger la integridad física de toda la comunidad hospitalaria.

El programa incluye la formación de brigadistas, señalización adecuada y capacitación constante para que cada director de hospital y jefe de centro de salud cuente con herramientas técnicas que le permitan liderar a su equipo en situaciones críticas. La idea es fomentar una cultura de prevención que se mantenga en el tiempo y se adapte a las particularidades edilicias de cada región sanitaria. Tras la experiencia en Viedma, el área de Salud Ambiental iniciará un cronograma de visitas al resto de la provincia.