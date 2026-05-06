Una obra que cambia el punto de partida

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanza en la etapa final de una obra central para Senillosa: la construcción de una nueva subestación transformadora, junto a 23 kilómetros de línea eléctrica desde Arroyito y tareas de readecuación en la red local.

El cambio más importante es técnico, pero se siente en lo cotidiano: el punto de abastecimiento eléctrico se traslada a la propia localidad. Eso permite reducir las pérdidas y mejorar el rendimiento del sistema, especialmente en momentos de mayor consumo.

“Es una obra muy importante para Senillosa porque lo que estamos haciendo es llevar el punto de conexión a la propia localidad. Esto mejora mucho la calidad del servicio, sobre todo en momentos de alta demanda”, explicó el presidente del EPEN, Mario Moya.

Menos distancia, menos problemas

Hasta ahora, la energía llegaba desde un punto más lejano. Esa distancia generaba caídas de tensión cuando la demanda subía, algo que impactaba directamente en hogares, comercios y servicios.

Con la nueva infraestructura, ese problema estructural queda resuelto desde la base. Además, se incorpora mayor potencia al sistema, lo que permite absorber mejor el consumo actual y el que vendrá.

Pensado para lo que viene

La obra no solo responde a una necesidad actual. También abre margen para el crecimiento de Senillosa, en particular en sectores como el parque industrial y nuevos desarrollos productivos.

“También nos permite pensar en el desarrollo que viene, sobre todo en la zona del parque industrial y los nuevos emprendimientos que se están proyectando”, agregó Moya.

La inversión supera los 9 millones de dólares y forma parte de un esquema de fortalecimiento del sistema eléctrico que se viene ejecutando en distintos puntos de la provincia.

Pruebas finales y puesta en marcha

En estos días, el EPEN realiza las pruebas finales antes de la puesta en funcionamiento. Durante este proceso pueden registrarse cortes breves y programados, necesarios para completar las maniobras técnicas.

Desde el organismo pidieron a la comunidad no acercarse a las instalaciones eléctricas y respetar las indicaciones mientras se terminan los trabajos.

Un paso concreto en la infraestructura local

La obra en Senillosa se suma a una serie de intervenciones estructurales que buscan dar respuesta a demandas históricas del sistema eléctrico. Con más capacidad, menos fallas y mejor distribución, el servicio empieza a alinearse con el ritmo de crecimiento de la localidad.