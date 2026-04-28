El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanza con un plan integral que combina mantenimiento de infraestructura crítica y nuevas inversiones para fortalecer el servicio eléctrico en el norte de la provincia.

Como parte de estas tareas, el organismo realizará cortes programados los días miércoles 29 y jueves 30, entre las 13 y las 19, que afectarán a Loncopué, El Huecú y zonas rurales de Caviahue-Copahue y El Cholar. Las interrupciones responden a trabajos sobre la línea de 33 kV Las Lajas-Loncopué y a intervenciones en las estaciones transformadoras de Loncopué, Caviahue y Ñorquín.

Estas acciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema y prevenir fallas en una red clave para el abastecimiento regional. Durante las tareas, las localidades de Caviahue, Copahue y El Cholar contarán con abastecimiento mediante generación local, aunque se prevén cortes breves —de entre 30 y 40 minutos— al inicio y al final de cada jornada.

Desde el EPEN señalaron que este tipo de intervenciones son fundamentales para sostener la calidad del servicio, especialmente en zonas con condiciones geográficas y climáticas exigentes, y recomendaron a los usuarios tomar recaudos para reducir inconvenientes.

En paralelo, el organismo continúa ejecutando obras de expansión de la red eléctrica. Una de las más relevantes se desarrolla en Varvarco, donde se lleva adelante un proyecto para dotar de suministro eléctrico a 17 lotes, en el marco de una política provincial orientada a acompañar el crecimiento de las localidades.

La obra contempla la construcción de 380 metros de línea aérea de baja tensión trifásica, con postación de madera y columnas de hormigón, además de la instalación de 13 luminarias LED para alumbrado público. La inversión total asciende a 70,9 millones de pesos.

El presidente del EPEN, Mario Moya, destacó el esquema de trabajo articulado con la Comisión de Fomento local: “Vamos a avanzar con la mano de obra no calificada a través de la Comisión y el EPEN aportará la mano de obra calificada y los materiales”.

“No solo aporta infraestructura eléctrica, sino que permite avanzar en soluciones habitacionales para familias de Varvarco”, aseguran. Las iniciativas forman parte de una estrategia más amplia del gobierno provincial para garantizar el acceso a servicios básicos, mejorar la infraestructura energética y acompañar el desarrollo territorial. Con mantenimiento preventivo y nuevas inversiones, el EPEN busca asegurar un sistema más confiable y expandir la red eléctrica en regiones donde la energía resulta clave para el crecimiento social y productivo.