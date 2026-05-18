La ciudad de Senillosa avanza en su nuevo Centro de Capacitación especializado, que formará mano de obra calificada para Vaca Muerta. El proyecto impulsado por el intendente Lucas Páez, dio un paso clave esta semana con el aval del Concejo Deliberante que aprobó la aceptación de la donación de Tenaris (subsidiaria de Techint).

Detallaron que la iniciativa contempla una inversión inicial de 120 mil dólares provenientes de aportes de responsabilidad social empresaria vinculados al grupo industrial. Parte de esos recursos corresponden a una donación de 40 mil dólares anunciada meses atrás tras una reunión entre el jefe comunal y representantes de Techint interesados en desarrollar un proyecto de inversión en la localidad.

La empresa evaluaba instalarse en Senillosa luego de avanzar en la compra de 8 hectáreas de tierras privadas y una porción de tierra fiscal municipal.

Cómo y dónde funcionará

El futuro centro de capacitación se ubicará frente a la Escuela 369 y estará orientado a la formación técnica y profesional vinculada a Vaca Muerta y al sector de servicios petroleros. “Es fundamental y necesario formar a nuestros jóvenes para el futuro de Vaca Muerta y el desarrollo de nuestra ciudad”, aseguró Páez.

Reconoció la necesidad de que “nuestra gente se capacite, se profesionalice, porque debemos acompañar este crecimiento”. Y amplió que “después de muchos años de abandono y de falta de infraestructura de la ciudad, estamos trabajando en ese cambio que permite sumar oportunidades”.

Además destacaron que el objetivo es que las inversiones privadas también tengan un impacto concreto en la comunidad y celebró el acuerdo entre lo público y privado que permite completar la oferta educativa local, ahora sumando lo terciario.

“Permitirá formar a nuestros jóvenes y que tengan un lugar propio para estudiar después del secundario”, señaló y adelantó que el municipio buscará generar convenios con terciarios y universidades para que los estudiantes puedan desarrollar carreras en Senillosa sin trasladarse.

El mandatario reconoció que con las inversiones provinciales este centro de capacitación “viene a completar el desarrollo educativo de nuestra gente”. Y repasó la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de construir una nueva escuela en Senillosa después de 40 años, inversiones que también impactarán en el barrio de Arroyito con su nuevo edificio.