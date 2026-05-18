Neuquén crece donde el país retrocede y pone el foco en el empleo local

El dato laboral de Neuquén ya no aparece solamente como una consecuencia de Vaca Muerta, sino también como el resultado de una estrategia provincial que intenta ordenar la relación entre inversión, empresas y trabajadores. En un país donde la cantidad de empleadores registrados cae desde hace 17 meses y donde más de 24 mil empresas dejaron de figurar en el sistema desde noviembre de 2023, la provincia logró ubicarse como una excepción: creció en cantidad de empleadores y sostuvo la creación de empleo privado registrado.

La diferencia neuquina se vuelve más visible cuando se observa el contexto nacional. La caída del 4,8% en el stock de empleadores supera incluso el deterioro registrado durante el peor tramo de la pandemia. Además, sectores como construcción, transporte e inmobiliarias muestran retrocesos importantes, afectados por la baja de la actividad, el costo financiero y la menor apertura de nuevas firmas. En ese escenario, Neuquén aparece con una dinámica propia, apoyada en la energía, pero también en políticas orientadas a sostener el trabajo formal.

Uno de los ejes de esa política es Emplea Neuquén, un programa que busca vincular la demanda de las empresas con trabajadores locales. La herramienta apunta a que el crecimiento económico no quede aislado en los grandes números de inversión, sino que se traduzca en oportunidades laborales para los neuquinos. La prioridad oficial es fortalecer la mano de obra local, acompañar procesos de capacitación y facilitar la incorporación de trabajadores al circuito productivo.

El crecimiento de Vaca Muerta funciona como motor principal, pero la provincia intenta ordenar ese impulso bajo una lógica de planificación. La actividad hidrocarburífera no convencional requiere inversión constante, servicios especializados, logística, infraestructura y presencia permanente de empresas. Por eso, cada nuevo proyecto tiene impacto en rubros asociados como servicios petroleros, transporte, construcción, comercio y actividades profesionales. La gestión provincial busca que esa cadena genere más empleo y no solo mayor producción.

Los datos del SIPA reflejan ese comportamiento diferencial. Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el empleo registrado en el sector privado creció un 5,1% en Neuquén, con 7.306 nuevos puestos de trabajo. También se destacó una suba mensual del 1,2% en enero, en un contexto nacional marcado por la pérdida de empresas, la informalidad y el avance del cuentapropismo. Para el gobierno provincial, estos indicadores muestran que el modelo de orden, inversión y empleo local comienza a tener resultados concretos.