La subsecretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, llevará adelante en Plaza Huincul la jornada “Integrando Familias”, un espacio de encuentro comunitario destinado a vecinos de la localidad.

La actividad, con entrada libre y gratuita, se realizará este sábado 11 de abril de 16 a 20, en la intersección de Avenida Keidel y 9 de Julio (conocida como avenida del Reloj). En caso de mal tiempo, se trasladará a un espacio cerrado ubicado Atahualpa Yupanqui 472 de la misma ciudad en la comarca petrolera.

El flyer de la jornada Integrando Familias del gobierno de la provincia de Neuquén

La propuesta de "Integrando Familias" tiene como objetivo acercar el Estado al territorio, promoviendo el acceso a derechos, servicios y actividades culturales en un mismo espacio, fortaleciendo la participación comunitaria.

Para acercar el Estado a la comunidad

La subsecretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi, destacó que “estas jornadas nos permiten acercar el Estado a la comunidad, escuchar las demandas y brindar respuestas concretas en territorio”. Además, la funcionaria provincial señaló que “la integración familiar y el acceso a derechos son ejes centrales de nuestra política pública, por eso impulsamos espacios abiertos, inclusivos y ofreciendo nuestros servicios para toda la comunidad”.

Durante el evento habrá una feria de emprendedores locales y acompañamiento cultural de la Municipalidad de Plaza Huincul. También participará el Hospital de Plaza Huincul con servicios de salud, y la Fundación BANE que realizará audiometrías gratuitas. Se sumarán además el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), con asesoramiento sobre herramientas de financiamiento y el área de Turismo local.

Por su parte, la subsecretaría de Derechos Humanos, a través de sus diferentes áreas, brindará atención y asesoramiento a personas migrantes, información sobre la Escuela de Capacitación, asistencia previsional, mediación comunitaria y promoción de buenas prácticas. También se ofrecerá asesoramiento sobre el programa provincial de Identidad Biológica.

Este tipo de propuestas refuerzan el trabajo territorial del Estado provincial, promoviendo el acceso igualitario a derechos, servicios y herramientas que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad.