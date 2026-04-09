La subsecretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, llevará adelante en Plaza Huincul la jornada “Integrando Familias”, un espacio de encuentro comunitario destinado a vecinos de la localidad.
La actividad, con entrada libre y gratuita, se realizará este sábado 11 de abril de 16 a 20, en la intersección de Avenida Keidel y 9 de Julio (conocida como avenida del Reloj). En caso de mal tiempo, se trasladará a un espacio cerrado ubicado Atahualpa Yupanqui 472 de la misma ciudad en la comarca petrolera.
La propuesta de "Integrando Familias" tiene como objetivo acercar el Estado al territorio, promoviendo el acceso a derechos, servicios y actividades culturales en un mismo espacio, fortaleciendo la participación comunitaria.
Para acercar el Estado a la comunidad
La subsecretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi, destacó que “estas jornadas nos permiten acercar el Estado a la comunidad, escuchar las demandas y brindar respuestas concretas en territorio”. Además, la funcionaria provincial señaló que “la integración familiar y el acceso a derechos son ejes centrales de nuestra política pública, por eso impulsamos espacios abiertos, inclusivos y ofreciendo nuestros servicios para toda la comunidad”.
Durante el evento habrá una feria de emprendedores locales y acompañamiento cultural de la Municipalidad de Plaza Huincul. También participará el Hospital de Plaza Huincul con servicios de salud, y la Fundación BANE que realizará audiometrías gratuitas. Se sumarán además el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), con asesoramiento sobre herramientas de financiamiento y el área de Turismo local.
Por su parte, la subsecretaría de Derechos Humanos, a través de sus diferentes áreas, brindará atención y asesoramiento a personas migrantes, información sobre la Escuela de Capacitación, asistencia previsional, mediación comunitaria y promoción de buenas prácticas. También se ofrecerá asesoramiento sobre el programa provincial de Identidad Biológica.
Este tipo de propuestas refuerzan el trabajo territorial del Estado provincial, promoviendo el acceso igualitario a derechos, servicios y herramientas que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad.