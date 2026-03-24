Neuquén avanza en la readecuación de lagunas cloacales en Plaza Huincul y Cutral Co

El Gobierno de Neuquén en conjunto con los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul llevan adelante trabajos claves para la readecuación de las lagunas cloacales que permitirá atender la ingeniería sanitaria por los próximos 30 años.



Estas intervenciones, que beneficiarán a más de 120.000 vecinos de la zona, tienen un avance del 50%. Cuando estén terminadas permitirán garantizar un mejor servicio y tendrán un impacto directo en la calidad de vida de la población.



Se trata de una de las inversiones más significativas en materia de infraestructura para ambas localidades, acciones básicas que fueron priorizadas por la actual gestión de gobierno.



El contrato de obra supera los $10.000 millones y cuenta con un esquema de trabajo coordinado entre el Ejecutivo provincial y los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co. Este esfuerzo conjunto apunta a optimizar la gestión de los recursos y garantizar que las soluciones se traduzcan en mejoras reales y sostenibles.



El gobernador Rolando Figueroa resaltó que este tipo de proyectos no solo resuelven problemáticas sanitarias y ambientales, sino que también generan empleo y fortalecen el entramado social y económico local.



El proyecto también contempla la incorporación de tecnología actualizada y respeta la normativa vigente en cuestión ambiental. Una vez finalizada la obra, se permitirá la conexión de los colectores norte y sur de las dos ciudades.



Con esta acción, más familias de la Comarca podrán disponer del servicio de saneamiento domiciliario. Este es el caso de quienes viven en Barrio Norte y podrán acceder al sistema de red cloacal.



