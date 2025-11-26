El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, anunció que 42 empleados municipales pasarán a planta permanente, un logro que no se alcanzaba en la ciudad desde hacía varios años. Este pase a planta definitiva es el resultado de meses de trabajo en conjunto con las distintas áreas municipales y el diálogo constante con los representantes gremiales, lo que permitió armar una lista de requisitos para garantizar una condición laboral más segura y estable para los trabajadores.

Actualmente, el 35% de la planta actual tiene un vínculo permanente, lo que representa aproximadamente 560 empleados municipales. Este paso es considerado un avance significativo en la formalización de los contratos laborales en el municipio, especialmente en un contexto donde muchos de estos trabajadores venían desempeñando funciones en condiciones temporales o a través de contratos renovables.

“Son 42 personas pasan a planta permanente. Es algo que no se lograba desde hacía muchos años. Con un trabajo de meses, con un buen diálogo se ha logrado armar una lista de requisitos para ir pasando trabajadores y dar condición laboral segura y es algo que se venía solicitando hace mucho tiempo”, expresó en La Mañana es de la Primera por AM550.

Según explicó el intendente, los criterios para el pase a planta permanente fueron rigurosos y se basaron en la antigüedad de los trabajadores, los años de aporte al Estado municipal y el desempeño demostrado en sus respectivos cargos. Además, la Junta de Admisión, que involucra tanto a la municipalidad como al gremio, jugó un rol clave en la selección de los empleados que cumplirían con los requisitos establecidos.

A pesar de la importancia del anuncio, Larraza subrayó que este pase a planta no tendrá impacto económico para el municipio, ya que no implica un cambio de categoría ni la incorporación de nuevos beneficios para los empleados. De hecho, en algunos casos, los trabajadores verán una disminución en sus ingresos. Sin embargo, lo que sí se garantiza es una estabilidad laboral a largo plazo, ya que estos contratos ya no serán renovados de manera anual o mensual, sino que los empleados pasarán a ser parte de la planta permanente del municipio.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larrazá.

Los 42 trabajadores que se suman a la planta permanente provienen principalmente de áreas operativas como redes de agua, saneamiento y otras dependencias vinculadas a la infraestructura urbana. También se incluyen algunos administrativos que cumplen funciones en diversas reparticiones municipales. Con esta medida, el Ejecutivo local busca mejorar las condiciones laborales y fortalecer el funcionamiento de los servicios públicos en Plaza Huincul, consolidando una base sólida de empleados con experiencia y compromiso.

“No me amenazaron más, pero no tuve miedo, tuve impotencia. Soy un intendente que estoy mucho en la calle, nunca con custodios ni mucho menos. En ese momento pasó este grupo de personas”, contó.



Por otro lado, el intendente aprovechó la ocasión para abordar las amenazas que había recibido en el pasado, aclarando que, si bien experimentó momentos de impotencia, nunca sintió miedo. Larraza expresó que como dirigente siempre estuvo cerca de la gente, recorriendo las calles y estando en contacto directo con los vecinos, sin la necesidad de custodios o medidas de seguridad. A pesar de las dificultades, reafirmó su compromiso con la transparencia y la gestión pública.