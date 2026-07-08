La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarca sectores de la cordillera de Río Negro y Neuquén, incluyendo a las ciudades de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi, Villa La Angostura, Villa Traful y otras localidades de montaña.

Según el pronóstico oficial, durante la noche de este miércoles 8 de julio y nuevamente durante la mañana y tarde del viernes 10 se registrarán nevadas de variada intensidad. Los acumulados podrían ubicarse entre 10 y 15 centímetros, aunque en zonas elevadas no se descartan registros superiores. Para el arranque del fin de semana largo de cuatro días, en sectores de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o aguanieve.

Preocupación por el tránsito en rutas turísticas

La advertencia llega en una semana de intensa circulación vehicular por las vacaciones de invierno y la proximidad del fin de semana largo del Día de la Independencia, un período clave para la actividad turística de la región.

Las condiciones podrían complicar la circulación en corredores estratégicos como las rutas nacionales 40 y 237, además de caminos provinciales que conectan Villa La Angostura, San Martín de los Andes y los principales centros de esquí.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de rutas antes de viajar, portar cadenas cuando corresponda y extremar las medidas de precaución ante la posible formación de hielo sobre la calzada.

Parques Nacionales mantiene restricciones en senderos

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que continúan cerradas las sendas de trekking debido a las abundantes precipitaciones registradas en los últimos días y al riesgo asociado a las nuevas nevadas.

Además de la acumulación de nieve, existe preocupación por posibles caídas de árboles, desprendimientos y condiciones propicias para aludes en sectores de montaña. La reapertura de los senderos dependerá de las evaluaciones posteriores al evento meteorológico.