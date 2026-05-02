Para este sábado 2 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con condiciones estables en gran parte de la provincia de Neuquén. Se esperan temperaturas frescas y presencia de viento leve a moderado, en un escenario típico de otoño patagónico. A continuación, detallamos cómo estará el tiempo región por región.

Neuquén capital: cielo parcialmente nublado y máxima cercana a 15°C

Para la ciudad de Neuquén se espera una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas se ubicarán en torno a los 3°C de mínima y 15°C de máxima, con viento del sector noreste de intensidad leve a moderada. Será un día estable, aunque fresco, especialmente durante la mañana y la noche.

Zapala y centro de la provincia: frío matinal y tarde templada

En Zapala se prevé un escenario similar, con mañanas frías y posibles heladas aisladas, seguido de una tarde con leve ascenso térmico.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento será moderado, lo que reforzará la sensación térmica baja en las primeras horas del día.

Norte neuquino: condiciones estables pero con amplitud térmica

En Chos Malal y localidades del Norte neuquino, el sábado se presentará sin lluvias, con cielo algo nublado.

Se espera una marcada amplitud térmica, con temperaturas bajas al amanecer y registros más templados por la tarde, en línea con el patrón otoñal de la región.

San Martín de los Andes: nubosidad variable y ambiente frío

En San Martín de los Andes se prevé una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente cubierto, sin precipitaciones relevantes.

Las temperaturas serán bajas durante todo el día, con un ambiente frío y húmedo típico de la cordillera, especialmente en horas de la mañana y la noche.

Villa La Angostura: cielo cubierto por momentos y temperaturas bajas

En Villa La Angostura se espera un sábado con nubosidad variable, con momentos de cielo más cubierto, pero sin lluvias significativas.

El ambiente se mantendrá frío, con escasa amplitud térmica y condiciones propias del otoño en la región andina.

Viento, el denominador común en toda el territorio neuquino

Uno de los factores a tener en cuenta será el viento, que si bien no alcanzará intensidades extremas, se hará sentir especialmente durante la mañana.

Se esperan ráfagas moderadas, con variaciones en intensidad a lo largo del día, dentro de un patrón típico de comienzos de mayo en el norte de la Patagonia y, en especial, en el centro de la provincia de Neuquén.