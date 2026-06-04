Por primera vez, una ministra de Educación de la provincia visitó la Unidad de Detención N°11 de Neuquén capital. La recorrida encabezada por Soledad Martínez tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento de las aulas, analizar necesidades de infraestructura y proyectar nuevas acciones para fortalecer el acceso a la educación en contextos de privación de la libertad.

Durante la visita se destacó un dato que refleja el crecimiento sostenido de la propuesta educativa dentro del penal: el 64% de las personas alojadas participa de algún trayecto formativo, una cifra récord que representa un aumento del 8% respecto del año pasado.

Desde Educación de la Provincia remarcaron que la educación constituye un derecho humano fundamental y una herramienta clave para generar oportunidades de desarrollo personal, inclusión y construcción de nuevos proyectos de vida.

Un crecimiento que se refleja en las aulas

La historia educativa de la unidad comenzó en 1995 con apenas tres aulas. Tres décadas después, el complejo cuenta con siete espacios equipados destinados a la enseñanza y la formación.

Además, en 2021 se incorporó un aula específica para estudiantes universitarios y durante 2024 se sumaron nuevos sectores que permitieron ampliar la oferta educativa para la población privada de la libertad.

Una de las aulas de la Unidad Penitenciaria 11 de Neuquén - Foto: Neuquén Informa

Actualmente, de los 296 internos alojados en la unidad, 187 cursan estudios de nivel Primario, Secundario o Superior. A su vez, 40 estudiantes se encuentran realizando carreras universitarias, principalmente en instituciones públicas y con articulación junto a programas de formación profesional.

Más espacios para ampliar oportunidades

Uno de los principales ejes abordados durante la jornada fue la necesidad de readecuar y optimizar sectores del establecimiento para sumar nuevas actividades educativas y fortalecer el trabajo conjunto entre distintas instituciones.

La propuesta apunta a refuncionalizar espacios existentes para responder al crecimiento de la matrícula y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para quienes participan de los distintos programas formativos.

Las autoridades coincidieron en que la educación dentro de los establecimientos penitenciarios no solo permite adquirir conocimientos, sino también fortalecer habilidades, recuperar vínculos con la comunidad y preparar el camino para la reinserción social.

Los egresados que marcan el impacto del programa

Uno de los indicadores más significativos del avance educativo dentro de la unidad es la cantidad de estudiantes que logran completar sus estudios. Durante 2025, 26 personas privadas de la libertad finalizaron el nivel Secundario, un dato que evidencia el impacto concreto de las políticas educativas implementadas en el contexto de encierro.

Para los equipos educativos y penitenciarios, cada egreso representa mucho más que un título: significa la posibilidad de acceder a nuevas herramientas para construir un futuro diferente una vez recuperada la libertad.