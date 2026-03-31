Una diputada neuquina presentó un proyecto de ley con una solución aparentemente muy directa y simple para resolver el problema de las personas que no tienen casa ni pueden alquilar, y, por ende, viven en la calle: crear un programa que implica construir no menos de 600 viviendas para igual número de desamparados; y, mientras tanto, pagarles un alquiler. Todo, por supuesto, a cargo del Estado.

La diputada es Julieta Ocampo, del Frente de Izquierda (FIT-U), y la propuesta presentada es la creación del “Programa de Solución Integral para Personas en Situación Calle”. En los fundamentos, la legisladora indica que “hay relevadas cerca de 671 personas en situación de calle en Neuquén”.

Se permite también advertir que “este crecimiento en la población sin techo se enmarca en un escenario de un precio alto que se debe abonar para un alquiler de vivienda, que en muchos casos se lleva un gran porcentaje del salario que percibe una familia”.

La solución imaginada por Ocampo es que estas personas se puedan inscribir en el programa a crearse, en el que recibirán una “capacitación”; con ese simple trámite, podrían acceder, en principio, a un alquiler; y, en un plazo no determinado, a una vivienda que construiría el Estado. Todo estaría bajo el control del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, cartera que actualmente conduce Jorge Tobares.

El proyecto lleva el número 18.219, e ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura neuquina el lunes, 30 de marzo.

No se sabe qué suerte correrá: Es un tema complejo, y que necesita no solo una concordancia ideológica en los motivos, sino también ubicar de dónde saldría la plata para financiar el “programa de solución integral”. Asimismo, justificar el por qué crear un programa distinto a los ya existentes con el Instituto Provincial de la Vivienda y otros organismos a través de los cuales el Estado ha aportado modalidades de acceso a la vivienda para los ciudadanos neuquinos.