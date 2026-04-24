La intendenta de Roca, María Emilia Soria recibió en su despacho al jefe del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, Nisim Tasat, para analizar la seguridad vial en los accesos de la ciudad desde la Ruta Nacional 22. En el encuentro, la jefa comunal reiteró la necesidad de contar con instrucciones técnicas para configurar de manera adecuada la intersección de calle Damas Patricias con la RN22, sector que registra un alto riesgo de siniestralidad.

El planteo se vincula con la próxima obra de pavimentación de calle Damas Patricias, que será financiada con fondos municipales y que incrementará el tránsito en el acceso. “Es fundamental que la intervención se realice con criterios técnicos que reduzcan la peligrosidad y garanticen la seguridad de quienes circulan por la zona”, señalaron desde el Municipio.

Durante la reunión también se abordaron alternativas generales para disminuir la peligrosidad en los cruces y accesos comprendidos en la traza de la Ruta 22 a lo largo de Roca. La intendenta expuso las principales inquietudes y problemáticas que afectan a la circulación, mientras que los representantes de Vialidad Nacional se comprometieron a brindar una respuesta formal en los próximos días.

El encuentro contó además con la participación de integrantes del equipo técnico de Vialidad y de la secretaria de Obras Públicas del Municipio, Carla Colombo. La funcionaria destacó que la obra de pavimentación en Damas Patricias es estratégica para mejorar la conectividad urbana, pero advirtió que debe ir acompañada de medidas de seguridad vial que reduzcan el riesgo de accidentes.

La solicitud de Soria se inscribe en un contexto de reclamos vecinales por la alta peligrosidad de los accesos a la ciudad y en la necesidad de coordinar acciones entre Nación y Municipio para garantizar soluciones efectivas. La intendenta remarcó que la seguridad vial es una prioridad y que el municipio está dispuesto a colaborar en todo lo necesario para concretar las obras y adecuaciones que permitan mejorar la circulación en la Ruta 22.