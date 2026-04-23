La Cámara Federal de Roca decidió liberar dos veces en apenas cuatro meses a Tomás Miguel Bejarano, alias “Tomi Walas”, señalado como líder de una organización narcocriminal que operaba en el Alto Valle, pese a una investigación de más de tres años, múltiples allanamientos, secuestro de droga, armas y dinero, e incluso amenazas a policías que participaron del procedimiento.

La historia, lejos de ser un expediente más, desnuda una secuencia que inquieta. Porque Bejarano, con antecedentes narcos anteriores, había sido detenido el 4 de noviembre de 2025 como parte de una mega causa que investigaba una banda que proveía cocaína a la región del Alto Valle. Luego de escuchas telefónicas, análisis de datos y vigilancia encubierta se hicieron 13 allanamientos con detenidos. Sin embargo, apenas un mes después, el 17 de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca ordenó su excarcelación.

Pero el dato que enciende las alarmas es otro. No fue una sola vez. Meses más tarde, el mismo acusado volvió a caer detenido, esta vez por amenazar a efectivos policiales que habían participado de la investigación. “Cuídate milico puto”, lanzó mientras era trasladado. Aun así, volvió a recuperar la libertad por decisión de los jueces Mariano Lozano y Richard Fernando Gallego.

Según el voto de Lozano, no existían elementos suficientes para sostener que Bejarano pudiera entorpecer la investigación o amedrentar a testigos. Una conclusión que, al menos en los papeles, contrasta con el episodio de amenazas que figura en el expediente.

De los 13 allanamientos a la cocaína con sello “Rey del Sur”

Ahora bien, para entender la dimensión del caso hay que retroceder algunos meses. El 30 de octubre de 2025, tras 15 meses de tareas de inteligencia, Gendarmería ejecutó 13 allanamientos simultáneos en Villa Regina, Ingeniero Huergo y Valle Azul. Fue un operativo de alto impacto que dejó al descubierto una organización con base en Rosario y ramificaciones en todo el Alto Valle.

En ese despliegue, los investigadores secuestraron casi un kilo de cocaína, más de 2,7 kilos de marihuana, 693 plantas de cannabis en distintas etapas, armas de fuego, municiones, casi 4 millones de pesos, más de 50 mil dólares y 13 vehículos. Además, detectaron chacras utilizadas como puntos de producción y acopio, con invernaderos incluidos.

Pero hay un detalle que conecta directamente con la causa actual: la cocaína llevaba la inscripción “Rey del Sur”, una marca que también apareció en otro cargamento importante incautado en Rosario. Es decir, no se trataba de una banda improvisada, sino de una estructura con identidad propia dentro del negocio narco.

En paralelo, la investigación avanzó sobre el patrimonio de los sospechosos. Los fiscales detectaron propiedades, vehículos y movimientos económicos difíciles de justificar, además de publicaciones en redes sociales donde el propio Bejarano exhibía dinero en efectivo y joyas, en una ostentación que terminó siendo clave para abrir la causa.

Sin embargo, pese a ese volumen de pruebas, que incluye escuchas, seguimientos, secuestros y peritajes en curso, la Cámara Federal resolvió en dos oportunidades que Bejarano debía transitar el proceso en libertad.

La causa, que sigue en trámite en la Justicia Federal de Roca, es impulsada por la Unidad Fiscal local junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Mientras tanto, el expediente sigue sumando pruebas y declaraciones.