Bariloche amaneció este lunes con una postal inesperada. Tras un temporal durante la madrugada, el cerro Catedral apareció cubierto de nieve, una imagen que sorprendió a turistas y vecinos en pleno cierre de la temporada de verano y volvió a teñir de blanco una de las montañas más emblemáticas de la Patagonia.

Durante el domingo el clima ya había empezado a cambiar. El frío se hizo sentir en la ciudad y, con el paso de las horas, la nieve comenzó a concentrarse en las zonas más altas del cerro. Para muchos visitantes, la mañana regaló una escena poco habitual para esta época del año: la cumbre completamente blanca.

Además, los pronósticos anticipan que podrían registrarse nuevas nevadas en las próximas horas en la parte alta de la montaña, lo que genera expectativa entre quienes trabajan en el centro turístico y entre los fanáticos de las actividades de nieve.

La postal blanca sorprendió a turistas y vecinos en pleno cierre del verano en Bariloche.

En el cerro Catedral, cada nevada cambia el paisaje y también el ánimo de quienes recorren la zona. Caminatas en altura, miradores naturales y la posibilidad de ver nuevamente la montaña cubierta de blanco vuelven a atraer miradas en Bariloche, incluso cuando el verano empieza a despedirse.