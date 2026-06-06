Los automovilistas que utilicen el Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM) en la ciudad de Neuquén deberán afrontar nuevas tarifas a partir de este sábado 6 de junio, luego de la actualización informada por la administración del servicio. La modificación alcanza a los sectores donde rige el estacionamiento medido y forma parte de los mecanismos previstos para sostener la operatividad del sistema, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y las tareas de control y administración.

Cómo quedan las tarifas del SAEM a partir de este sábado 6 de junio

Con el nuevo esquema, la primera hora de estacionamiento pasó a costar $926,35, mientras que la segunda hora tendrá un valor de $1.132,25. A partir de la tercera hora y las siguientes, la tarifa será de $1.389,61.

Además, el SAEM actualizó otros conceptos vinculados al servicio. La tradicional tarjeta raspadita tendrá un costo de $1.380, mientras que el valor de las actas de deuda se elevó a $21.454,57.

El sistema se expande en el centro neuquino

La actualización tarifaria se produce semanas después de que la Municipalidad de Neuquén avanzara con la ampliación de los sectores alcanzados por el estacionamiento medido en el centro de la ciudad, una medida que buscó ordenar la demanda de espacios y mejorar la circulación vehicular en áreas de alta concentración comercial y administrativa.

Desde el SAEM remarcaron que el sistema cumple una función clave para favorecer la rotación de vehículos, optimizar la disponibilidad de lugares para estacionar y contribuir a un tránsito más fluido en las zonas de mayor movimiento de la capital provincial.

Cómo consultar las nuevas tarifas

Las autoridades recordaron que los usuarios pueden verificar los valores vigentes, cargar crédito y realizar distintas gestiones a través de la aplicación oficial del sistema y los canales de atención habilitados.

Según explicaron, la actualización forma parte de las acciones destinadas a sostener el funcionamiento del servicio y acompañar las necesidades de mantenimiento y modernización tecnológica del sistema de estacionamiento medido de Neuquén.