Este domingo 3 de mayo estará marcado por condiciones estables en gran parte de la provincia de Neuquén, con cielo mayormente nublado, temperaturas en ascenso y viento como factor destacado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada otoñal, sin lluvias generalizadas, aunque con variabilidad en algunas regiones del territorio. En la región cordillerana habrá una mayor presencia de nubosidad.

Clima en Neuquén capital: domingo templado, ventoso y con nubosidad

Para la ciudad de Neuquén, el pronóstico indica cielo mayormente cubierto durante gran parte del día, con momentos de nubosidad variable.

La temperatura mínima rondará los 6°C y la máxima podría alcanzar los 23°C, marcando un leve ascenso térmico respecto a jornadas anteriores.

El viento será protagonista, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h hacia la tarde y noche, en una jornada típicamente otoñal en el Alto Valle.

Pronóstico en Zapala: cielo variable y viento moderado

En la zona centro de la provincia, incluyendo Zapala, se espera un domingo con cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto.

Las condiciones serán similares al resto de la región, con temperaturas frescas por la mañana y un leve ascenso hacia la tarde, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían intensificarse en sectores abiertos.

Tiempo en Chos Malal: domingo estable con aire fresco

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá una jornada estable, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Se espera un inicio frío, con temperaturas bajas durante la mañana y un ascenso moderado hacia la tarde. No se prevén lluvias, aunque el viento podría presentarse con intensidad moderada.

San Martín de los Andes: nubosidad y ambiente fresco en la cordillera

En la región cordillerana, San Martín de los Andes presentará condiciones más frescas, con cielo mayormente nublado y temperaturas más bajas que en el resto de la provincia.

La máxima rondará los 11°C, en un contexto de aire frío característico del inicio de mayo.

No se descartan períodos de inestabilidad en la zona cordillerana, aunque sin fenómenos significativos previstos para la jornada.

Villa La Angostura: domingo frío y con cielo cubierto

En Villa La Angostura se espera un panorama similar al de San Martín de los Andes, con cielo cubierto y ambiente frío durante todo el día.

Las temperaturas se mantendrán bajas, con escasa amplitud térmica, en línea con las condiciones típicas del otoño en las zonas próximas a la Cordillera de los Andes.