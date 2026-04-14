El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, informó que la tarifa del transporte urbano de pasajeros COLE se actualizará entre 48 y 72 horas próximas, y pasará a costar $1.390. La actualización se produce después de casi 10 meses sin cambios y, según destacó Espinosa, sigue siendo “la más baja del interior del país”.

En diálogo con Pancho Casado en el programa La Primera Mañana por AM550, Espinosa explicó los motivos de la suba: “Se actualizó la estructura de costos que tiene COLE, desde junio que no había variación en el costo, eso hace 10 meses. Distintos impactos han hecho que varía, estamos hablando combustibles, lubricantes, cubiertas, salarial, que es menor, pero impacta”.

El funcionario enfatizó que, a pesar del aumento, el boleto sigue siendo accesible: “Independientemente de esta variación somos el boleto más barato del país, excepto la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que es un boleto subsidiado por el gobierno nacional”. Además, destacó las características del sistema: “Tenemos un sistema muy noble, con características muy buenas, y una funcionalidad muy buena que hace que los vecinos cada vez lo usen más”.

Espinosa recordó que Neuquén no recibe subsidios nacionales para el transporte desde hace tres años: “Recuerden desde el comienzo de la gestión nacional hace tres años que no recibimos ningún aporte del estado nacional para el transporte público de pasajeros, todo lo que pasa en Neuquén tiene que ver con la administración que tiene la ciudad con respecto a los servicios públicos. Esta contenido totalmente el boleto, si tenemos que tener una mirada técnica sobre lo que saldría el boleto sin subsidio estaríamos en los 3500 pesos. Parecen fríos los números, pero es una diferencia importante que hace que hoy los vecinos de Neuquén tengan el boleto más barato del país”.

El aumento del petróleo a nivel mundial

El subsecretario también se refirió a los ajustes que otras ciudades debieron aplicar en sus servicios de transporte debido al aumento del combustible a nivel mundial, y aseguró que Neuquén no se verá afectado: “En Neuquén no hay ningún recorte de horarios, estamos ampliando recorridos, implementando nuevas líneas y pensando en la movilidad de los neuquinos”.

Actualmente, el 80% del sistema de transporte urbano en Neuquén está subsidiado, mientras que el 20% restante corresponde al aporte del usuario. “Es una política pública tener un sistema premium, noble, que obviamente hace a la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad”, destacó Espinosa.

Además, subrayó la inclusión del Boleto Estudiantil, beneficiando a 24 mil estudiantes que viajan a costo cero, tanto en instituciones públicas como privadas, como parte de las políticas más importantes de la gestión municipal.

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