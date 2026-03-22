El SUM de Huingancó ya registra un 42% de ejecución: cuánto dinero demandará la obra

El Ministerio de Infraestructura de Neuquén informó que la obra del Salón de Usos Múltiples (SUM) con equipamiento deportivo en Huingancó presenta un 42% de avance y continúa a buen ritmo, con una inversión que demandará alrededor de $4.187 millones.



Actualmente, los trabajos se concentran en la ejecución del muro de contención, incluyendo tareas de encofrado, armado y llenado. En paralelo, ya se encuentra montada la estructura metálica del edificio, lo que permitirá avanzar en la próxima etapa de cerramiento y en la elevación de los muros perimetrales.



En cuanto a los servicios, se están gestionando las conexiones de agua, cloacas y electricidad ante los organismos correspondientes. Además, ya fueron finalizadas las bases y fundaciones de la obra, un hito fundamental para el desarrollo del edificio.



El nuevo SUM contará con una superficie cubierta total de 1.038 metros cuadrados y tendrá capacidad para 200 personas. El proyecto prevé, en planta baja, espacios como hall de acceso, salón principal, cocina adaptable, sanitarios, circulaciones, sector semicubierto y sala de máquinas.



En el exterior, la obra contempla un portal de acceso, playón deportivo, rampas y escaleras, mástil institucional, áreas recreativas y espacios parquizados.



El edificio fue diseñado teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, especialmente los fuertes vientos, así como la orientación solar y las características del terreno, garantizando funcionalidad y confort.



Equipamiento deportivo y recreativo

El SUM estará equipado para la práctica de múltiples disciplinas, con arcos adaptables para fútbol, hándbol y básquet, además de postes para vóley y canchas reglamentarias demarcadas. También contará con gradas, lo que permitirá albergar competencias y eventos deportivos.



En el exterior, se incorporarán luminarias, bancos, juegos recreativos y espacios verdes, promoviendo el uso comunitario y la integración social.

