La transformación de la calle Mosconi avanza entre desvíos, máquinas y cortes parciales que modificaron por completo la circulación diaria en uno de los corredores más importantes de Neuquén. En ese contexto, la Municipalidad sumará nuevos descuentos en tasas comerciales para los negocios afectados por la obra de la llamada Gran Avenida.

El anuncio fue confirmado por el secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Gastón Contardi, durante una entrevista en el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, de la AM550.

Qué comercios tendrán descuentos

Hasta ahora, los comercios ubicados sobre Mosconi con facturación menor a los 2 mil millones de pesos anuales ya estaban exentos del pago de tasas municipales y tampoco debían afrontar costos de la obra.

Ahora el beneficio se ampliará a empresas con mayor facturación. Según explicó Contardi, el nuevo esquema contempla descuentos en la licencia comercial que arrancan en un 35% y disminuyen progresivamente hasta un 10% para firmas que facturan más de 15 mil millones de pesos.

“Con esta medida llegamos al 90% de los comercios de la Mosconi con beneficios por licencia comercial”, señaló el funcionario.

Además, remarcó que el 100% de los frentistas quedará exceptuado del pago de la obra una vez finalizada.

Una obra incómoda, pero pensada para cambiar la ciudad

Desde el municipio reconocen que la obra alteró hábitos cotidianos y generó dificultades para comerciantes y vecinos que atraviesan la zona todos los días.

“Hay un cambio de circulación y de hábitos en los vecinos de la ciudad porque hay una obra que es enorme”, explicó Contardi.

El funcionario también vinculó la situación comercial a un contexto económico más amplio marcado por la caída del consumo y los cambios en las formas de compra.

En paralelo, sostuvo que la intervención sobre Mosconi apunta a resolver problemas históricos de la ciudad, especialmente los vinculados a las inundaciones y a la capacidad de circulación en los accesos.

El recuerdo de las inundaciones y el objetivo de la obra

Uno de los puntos centrales del proyecto tiene que ver con evitar escenarios como el ocurrido durante las fuertes lluvias de 2014, cuando amplios sectores de la ciudad quedaron afectados por el agua.

“Hemos sufrido la inundación de 2014”, recordó Contardi. Y agregó: “Esta obra viene a solucionar los problemas por precipitaciones fuertes”.

La futura avenida también busca agilizar el tránsito en una ciudad que creció de forma acelerada durante los últimos años y que ya funciona como una gran área metropolitana.

Cuándo empezarían a aplicarse los beneficios

La propuesta será enviada al Concejo Deliberante y la intención oficial es que los descuentos comiencen a aplicarse desde el 1° de julio.

Según indicaron desde el municipio, los beneficios estarán vigentes hasta que finalice la totalidad de la obra.

Mientras tanto, sobre Mosconi conviven dos realidades: la incomodidad diaria de un corredor en plena transformación y la expectativa de una avenida que promete cambiar para siempre uno de los ingresos más importantes de Neuquén.