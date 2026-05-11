La Municipalidad de Neuquén pondrá en marcha en los próximos días un sistema participativo para definir el nuevo nombre de la avenida Mosconi, la histórica traza de la ex Ruta 22 que atraviesa la capital y que actualmente está siendo transformada en una gran avenida urbana. Podrán participar vecinos mayores de 16 años con domicilio en la ciudad y la votación se realizará de manera online a través de la página oficial del municipio.

La histórica avenida Mosconi está cada vez más cerca de cambiar definitivamente de identidad. En medio de la megaobra que transformará la vieja Ruta 22 en una moderna avenida urbana, la Municipalidad de Neuquén confirmó que avanzará con una consulta pública para que sean los propios vecinos quienes elijan el nuevo nombre del corredor.

La iniciativa será impulsada durante mayo y buscará definir la nueva denominación antes del aniversario de la ciudad. El sistema será abierto, digital y participativo: cualquier persona mayor de 16 años con residencia en Neuquén capital podrá votar ingresando a la página web municipal.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que el mecanismo estará disponible “en los próximos días” y que la consulta tendrá una duración aproximada de un mes.

Cómo será el sistema para elegir el nuevo nombre

Según detalló la funcionaria, los vecinos encontrarán en la web oficial una pestaña específica para participar de la votación. Allí aparecerá un listado inicial de diez posibles nombres que ya comenzaron a ser preseleccionados junto a comerciantes y frentistas de la zona donde se ejecuta la obra.

Además, el sistema incluirá una opción de “otro”, que permitirá a cada vecino proponer una denominación diferente en caso de no sentirse representado por las alternativas oficiales.

Para participar no será necesario ser contribuyente municipal, aunque sí se exigirá cumplir dos requisitos básicos: tener más de 16 años y acreditar residencia en Neuquén capital.

El control se realizará mediante el ingreso del DNI, con el objetivo de validar la identidad y evitar votos duplicados o provenientes de otras localidades.

Una vez finalizada la consulta pública, el municipio elaborará un expediente que será enviado al Concejo Deliberante para formalizar el cambio de nombre mediante ordenanza.

La obra técnica sobre la Gran Avenida se financia con el superávit de las cuentas municipales sin recurrir a endeudamiento.

Los vecinos encontrarán en la web oficial una pestaña específica para participar de la votación. Allí aparecerá un listado inicial de diez posibles nombres que ya comenzaron a ser preseleccionados junto a comerciantes y frentistas de la zona donde se ejecuta la obra. Además, el sistema incluirá una opción de “otro”, que permitirá a cada vecino proponer una denominación diferente en caso de no sentirse representado por las alternativas oficiales.

La transformación de la Ruta 22

El debate por el nombre aparece en paralelo con una de las obras urbanas más importantes de los últimos años en Neuquén.

La actual avenida Mosconi atraviesa un proceso de transformación integral desde los puentes carreteros hasta la zona de Gatica, con trabajos que buscan reconvertir la antigua traza de la Ruta 22 en una avenida urbana moderna, con nuevos carriles, iluminación, espacios peatonales y mejoras en la circulación.

La posibilidad de modificar el nombre surgió luego de que la Provincia asumiera en 2025 la administración del corredor, anteriormente bajo órbita nacional.

La idea de rebautizar la avenida, sin embargo, no es nueva. El intendente Mariano Gaido ya había planteado durante su primera gestión la intención de cambiar la denominación de la ex Ruta 22.

El municipio asegura que el nuevo impulso nació de reuniones mantenidas con comerciantes y vecinos frentistas durante el avance de la obra.

Desde el municipio aclararon que no existe consenso para utilizar nombres de políticos en la nueva denominación.

La intención del municipio es encontrar una identidad que represente a toda la ciudad y que acompañe el perfil urbano que tendrá la nueva avenida una vez terminada la obra.

Mientras avanzan las obras y se acerca el lanzamiento de la consulta, Neuquén se prepara para una discusión que mezcla identidad, historia y participación ciudadana: elegir cómo se llamará una de las avenidas más emblemáticas y transitadas de la capital provincial.