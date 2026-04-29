Supermercados de Neuquén tendrán que mostrar un QR con precios actualizados de la canasta básica

El Gobierno de Neuquén reglamentó la obligatoriedad de exhibir códigos QR con información de precios en los accesos a los establecimientos que venden productos de consumo masivo y sus portales webs. De esta forma, se convierte en la primera provincia del país en implementar este innovador sistema de transparencia comercial.

La medida alcanza a hipermercados mayoristas y minoristas y a supermercados con más de cuatro sucursales que comercialicen productos de la canasta básica. Asimismo, se invitará a los comercios no encuadrados por la norma a sumarse a esta modalidad.

Esta semana se realizó una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Supermercadistas Unidos en la que se acordaron los lineamientos finales para la correcta implementación del sistema. Participaron directores de las principales cadenas que operan en la región como Chango Más, La Anónima, Coto, Cencosud y Carrefour.

El símbolo deberá ser apto para el escaneo desde cualquier dispositivo móvil. Igualmente, el punto de venta deberá proporcionar alternativas como información audible o asistencia de personal para asegurar la accesibilidad equitativa a la información.

Esta herramienta también fortalecerá las tareas de fiscalización por parte de la dirección provincial de Protección al Consumidor, autoridad de aplicación de la ley, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Esta tarea se organizará en tres niveles: verificación de precios a través del sistema QR, controles en góndola y en línea de caja, garantizando una mayor coherencia entre los valores informados y los efectivamente cobrados.

Desde el organismo destacaron que esta iniciativa no solo busca brindar mayor transparencia, sino también modernizar los mecanismos de control y acompañar las nuevas dinámicas de consumo digital.

Con esta política pública, Neuquén se posiciona a la vanguardia de la defensa de los derechos de las y los consumidores, incorporando herramientas tecnológicas que fortalecen el acceso a la información, promueven relaciones de consumo equitativas y decisiones de compra más informadas.



