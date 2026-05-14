Río Negro dio un paso estratégico en la carrera por quedarse con una parte cada vez más grande de Vaca Muerta. El Gobierno provincial aprobó tres nuevas concesiones de explotación no convencional para la petrolera TanGo Energy Argentina en áreas ubicadas sobre la ventana shale de la cuenca neuquina y la empresa ya anunció que prepara un proyecto millonario para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La medida fue oficializada mediante el decreto provincial 509/26 y habilita el desarrollo de las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, bloques que abarcan más de 150 mil acres y que serán explotados junto a Vista Energy, con participación compartida entre ambas compañías.

El plan inicial contempla una primera etapa piloto de seis pozos con una inversión cercana a los 66 millones de dólares que comenzará durante el primer semestre de 2027. Pero detrás de ese arranque aparece un proyecto mucho más ambicioso que podría convertir al oeste rionegrino en uno de los nuevos focos calientes del shale argentino.

El CEO de TanGo Energy Argentina, Pablo Iuliano, confirmó en diálogo con Energy Report que la compañía ya trabaja para presentar antes de julio de 2027 un proyecto RIGI que permitiría acelerar inversiones de entre 200 y 250 millones de dólares por año. La idea es avanzar sobre una plataforma exportadora de energía pensada a largo plazo y con concesiones previstas por 35 años.

“El 77% del área Entre Lomas en Neuquén tiene pozos convencionales que estudiamos y vimos que tenían potencial no convencional. Armamos la presentación con un piloto que permite hacer el desrisking de la zona”, explicó Iuliano. Allí comenzará el proceso de evaluación con pozos piloto y, si los resultados responden a las expectativas, el desarrollo podría escalar hasta 136 pozos.

La petrolera además busca posicionarse como operador fuerte dentro de Vaca Muerta. Actualmente produce unos 7 mil barriles diarios entre distintas áreas convencionales, pero el objetivo es multiplicar ese volumen hasta alcanzar los 60 mil barriles diarios combinando petróleo tradicional y shale.

“El RIGI se presentará como una UTE entre TanGo y Vista Energy, como vehículo de propósito específico, con nosotros como operadores”, explicó el CEO.

Iuliano remarcó que el desarrollo no convencional requiere horizontes largos de inversión y planificación, por lo que el atractivo del proyecto no depende únicamente del precio actual del petróleo.

Río Negro gana protagonismo en el mapa energético

El avance de TanGo Energy vuelve a poner a Río Negro en el centro del desarrollo de Vaca Muerta. La provincia empieza a ganar cada vez más peso dentro del negocio shale, especialmente en proyectos vinculados a exportación, inversiones millonarias y expansión petrolera sobre nuevas áreas estratégicas de la cuenca neuquina.

Desde la compañía destacaron además el fuerte vínculo construido con la región. “El diálogo con las autoridades de Río Negro es muy bueno y fluido. Tenemos la base de la empresa en Cipolletti, el management vive en la región y tenemos vínculos muy fuertes con las localidades donde operamos”, sostuvo Pablo Iuliano, quien remarcó además que el objetivo no es solo producir petróleo, sino también generar empleo y mejores condiciones para quienes viven en la zona.