A 25 metros bajo el río: así se completó el cruce clave del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Dennis Godoy, Enviado Especial a Chelforó, Río Negro

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una de las obras de infraestructura energética más importantes del país, alcanzó un nuevo hito constructivo con la finalización del cruce del río Negro, considerado uno de los desafíos técnicos más relevantes del proyecto.

Durante una recorrida realizada este viernes en Chelforó, la zona de obra, autoridades nacionales, provinciales y referentes de las principales empresas involucradas supervisaron los avances. Participaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el presidente y CEO de SACDE, Damián Mindlin; el presidente de Techint Ingeniería y Construcción, Carlos Bacher; el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino; el CEO de VMOS, Gustavo Chaab; y el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, entre otros.

En ese marco, el gerente de proyecto de la UTE Techint-SACDE, Alejandro Cardone, brindó detalles a Mejor Informado sobre el estado de la obra y la magnitud del desafío. “Estamos construyendo más de 420 kilómetros de ducto de 30 pulgadas y ya tenemos un avance del 90% del proyecto. Hoy nos encontramos en el cruce del río Negro, en la costa norte”, explicó.

Cardone destacó que el cruce fue completado tras un mes de trabajo continuo: “Luego de un trabajo arduo, día y noche, logramos concluir exitosamente el cruce utilizando tecnología de perforación dirigida, lo que nos permitió atravesar unos 800 metros y pasar a 25 metros por debajo del lecho del río, sin afectar sus márgenes”.

El Gobernador Alberto Weretilneck presenció hoy la concreción del cruce del río Negro del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Este método, conocido como Directional Drill, permite minimizar el impacto ambiental en una zona sensible, evitando intervenciones directas sobre el cauce.

El oleoducto VMOS contempla una traza de 437 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro, que conectará Allen con Punta Colorada, e incluye más de 76 cruces especiales entre rutas, vías férreas, caminos y cursos de agua.

Respecto a los plazos, Cardone confirmó: “Tenemos como fecha de finalización el 30 de mayo, que es lo correspondiente a nuestro contrato, es decir, la unión entre Allen y Punta Colorada”.

Sobre los principales desafíos, el ejecutivo señaló dos ejes clave: “Este cruce es uno de los más importantes, pero también lo fue la logística. Tuvimos que construir tres campamentos para alojar al personal, ya que atravesamos zonas de la Patagonia donde no hay infraestructura disponible”.

La magnitud del proyecto también se refleja en el empleo generado: “Entre personal propio y contratistas, estamos trabajando con unas 2.200 personas”, precisó.

Una vez operativo, el VMOS será clave para el desarrollo de Vaca Muerta y el incremento de las exportaciones de crudo. “Es un proyecto fundamental y estratégico para la Argentina. Nos va a permitir aumentar sustancialmente la exportación de petróleo hacia fin de año”, concluyó Cardone.

La obra no solo representa un salto en infraestructura, sino también un paso decisivo para posicionar al país como un actor relevante en el mercado energético internacional.

“Estamos hablando de una de las obras más importantes de la Argentina en mucho tiempo. Y hoy se demuestra que se puede hacer, con empresarios argentinos, trabajadores argentinos y tecnología nacional”, afirmó el gobernador.

Damián Mindlin afirmó que el oleoducto VMOS está “prácticamente completo”

Por su parte, el presidente y CEO de SACDE, Damián Mindlin, valoró el avance del proyecto energético y remarcó el impacto en el empleo local y la ejecución en tiempo récord de una obra clave para Vaca Muerta.

“Este es un hito muy importante, que es cruzar el río Negro. El ducto ya está prácticamente completo, ya llega hasta Punta Colorada, pero quedaba este último paso para terminar de integrarlo”, señaló.

El cruce fue ejecutado con tecnología de última generación, en línea con los estándares internacionales para este tipo de obras. “Se hizo con la mejor tecnología disponible para estas maniobras, con empresas argentinas como SACDE y Techint trabajando en un proyecto histórico”, subrayó Mindlin.

Si bien el ducto se encuentra en su etapa final, el empresario aclaró que aún restan trabajos complementarios: “Quedan obras para completar, como la terminal en Punta Colorada y las obras marítimas. Nosotros participamos en lo que es el ducto, que como se vio está prácticamente terminado”.

La Provincia supervisó cada etapa de la obra a través de sus organismos de control.

Impacto en el empleo y desarrollo local

Uno de los puntos que resaltó Mindlin fue el crecimiento del empleo regional durante la ejecución del proyecto. “Cuando empezamos esta obra nos costaba conseguir trabajadores rionegrinos. A medida que avanzó, logramos incorporar mano de obra local, que fue capacitada y hoy está preparada para los desafíos que vienen”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la experiencia adquirida deja capacidad instalada en la región: “Hoy hay muchos trabajadores rionegrinos capacitados para encarar nuevas obras, como otros ductos o proyectos de infraestructura”.

Una obra récord en condiciones extremas

El CEO de SACDE también puso en valor el ritmo de ejecución del proyecto, al que calificó como inédito: “Esta obra se hizo en tiempo récord. Un ducto de estas dimensiones no se construye en siete meses. Eso fue posible gracias al diálogo permanente con la provincia y al acompañamiento en cada etapa”.

La perforación horizontal dirigida, una tecnología que permitió instalar el ducto 25 metros por debajo del río Negro sin afectar su curso.

Además, destacó el esfuerzo humano detrás de la obra, marcada por condiciones climáticas adversas y entornos aislados. “Hubo inclemencias del tiempo y un trabajo constante las 24 horas. Mucha gente vivió en campamentos, en lugares inhóspitos, con todos los servicios necesarios, pero lejos de centros urbanos. No es algo sencillo”.

Finalmente, Mindlin resumió la magnitud del momento: “Este hito marca el cierre de una etapa clave dentro de un proyecto histórico”.

El VMOS se perfila como una pieza central para el futuro energético del país, al permitir incrementar significativamente la evacuación y exportación de crudo desde la formación de Vaca Muerta.

Bacher: "Fortalece capacidades locales a través de la formación de talento"

Por su parte, Carlos Bacher, presidente de Techint E&C, comentó: "El proyecto Vaca Muerta Oil Sur constituye una obra estratégica para la Argentina y uno de los desarrollos de infraestructura energética más relevantes de las últimas décadas, por su impacto directo en la capacidad de transporte y exportación de petróleo del país".

Al mismo tiempo, su ejecución ha permitido, según Bacher, "fortalecer capacidades locales, a través de la formación de talento y el trabajo coordinado con la cadena de valor, generando un aporte concreto al desarrollo productivo de la región y dejando una base sólida para acompañar futuras iniciativas”.

“El cruce del río Negro marca un hito clave para el VMOS.

Gustavo Gallino confirmó que el VMOS prevé exportar petróleo desde 2027

El vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, aseguró que el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo planificado, sin desvíos en la inversión, y remarcó el trabajo conjunto entre empresas y el Estado.

“Se está previendo que las primeras pruebas de exportación se realicen a principios de 2027. Hoy es lo que está planificado y se van cumpliendo los hitos, lo que nos permite proyectar que ese objetivo se va a alcanzar”, afirmó.

Gallino explicó que el avance sostenido de la obra es clave para evitar desvíos económicos: “La inversión sigue siendo la misma que se calculó en su momento en dólares. No hemos tenido desvíos porque se están cumpliendo los plazos. El principal sobrecosto en este tipo de proyectos aparece cuando los tiempos no se respetan”.

En ese sentido, destacó el esfuerzo coordinado entre todos los actores involucrados: “Estos proyectos los hacemos entre todos: las principales operadoras de hidrocarburos, las empresas de ingeniería y construcción y las provincias. Hay un gran trabajo conjunto para que las cosas se concreten, porque de otra manera sería imposible”.

“El cruce del río Negro marca un hito clave para el VMOS.

El directivo también puso en valor el compromiso operativo en condiciones complejas, en línea con lo expresado por otros referentes del proyecto: “Detrás de esto hay mucha gente trabajando, muchas veces en campamentos, y eso requiere que los programas se cumplan. Si no, los costos se disparan”.

Un proyecto estratégico en un contexto global incierto

Consultado sobre el escenario internacional, marcado por tensiones geopolíticas, Gallino consideró que Argentina tiene una ventaja comparativa: “Estamos en un país y en una provincia sin conflictos, sin problemas de ese tipo. Eso nos da un hándicap frente a otras regiones del mundo en la situación actual”.

Con los plazos en marcha y sin desvíos presupuestarios, el proyecto avanza hacia una etapa decisiva, con la mirada puesta en 2027, cuando comenzarán las primeras pruebas de exportación desde la costa rionegrina.

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