El tango neuquino llega a Buenos Aires: se presenta la 17ª edición del Festival

El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, junto a la organización del Festival de Tango de Neuquén y en articulación con la Casa del Neuquén, presentará en Buenos Aires la 17ª edición del prestigioso festival, que se realizará del 18 al 20 de septiembre en territorio provincial.

La actividad se llevará adelante el próximo martes 1 de septiembre a las 15.00 en la Casa del Neuquén, en Buenos Aires, y reunirá a medios de comunicación, instituciones, referentes y representantes de la comunidad tanguera de Buenos Aires, del país y del ámbito internacional.

La presentación será una oportunidad para dar a conocer la programación de la edición 2026 y poner en valor el crecimiento de una propuesta que desde Neuquén se consolidó como un espacio de formación, encuentro, circulación y promoción del tango.

El Festival de Tango de Neuquén nació en 2009 por iniciativa de Laura Sidera, con el objetivo de acercar a Neuquén espacios de formación, maestros y experiencias vinculadas al tango que tenían como principal epicentro a Buenos Aires. Desde entonces, la propuesta creció y se consolidó, generando nuevas oportunidades de aprendizaje, fortaleciendo el ambiente milonguero y construyendo una comunidad tanguera con identidad propia.

Desde la Secretaría de Cultura se destacó que a lo largo de sus 17 años de trayectoria, el festival se transformó en una propuesta que reúne formación, espectáculos, música, danza y milongas, con la participación de artistas regionales, nacionales e internacionales.

En este sentido, la presentación en la Casa del Neuquén representa simbólicamente una vuelta al origen, pero también una oportunidad para mostrar el camino recorrido desde la provincia y proyectar hacia el país y el mundo una propuesta cultural que tiene al tango como protagonista.

Uno de los ejes de esta edición es reafirmar la identidad tanguera construida en la provincia. El tango forma parte de la cultura de cada comunidad que lo abraza, lo baila, lo enseña y lo transmite, y Neuquén cuenta con una escena propia integrada por bailarines, músicos, docentes, artistas, productores, milongas y una comunidad que sostiene y desarrolla esta expresión cultural.

El Festival constituye, además, una plataforma para visibilizar y proyectar el talento de artistas neuquinos y patagónicos, fortaleciendo la circulación y el intercambio con referentes de otras regiones del país y del exterior.

Durante la presentación de prensa en Buenos Aires se realizará una intervención artística protagonizada por los bailarines y campeones mundiales de Tango Escenario, Leandro Bojko y Micaela García, quienes ofrecerán una exhibición acompañados en vivo por el reconocido bandoneonista Fernando Rezk.

La propuesta permitirá acercar a los invitados una muestra de la calidad artística y de la identidad que caracterizan al Festival de Tango de Neuquén.

También participarán representantes de festivales de la Ciudad de Buenos Aires, instituciones, artistas y medios especializados. La actividad contará además con referentes de la Ruta Internacional del Tango y de los festivales que la integran, integrantes de la comunidad tanguera, bailarines, músicos y productores, junto a autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Academia Nacional del Tango.

Acerca del festival

La edición 2026 se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre en la ciudad de Neuquén, bajo la dirección de Sidera.

Participarán destacados artistas regionales, nacionales e internacionales, entre ellos Micaela García y Leandro Bojko, campeones mundiales de Tango Escenario; Laura Sidera; Lautaro Cancela; Ruth Hernández; Diego Escobar; Leandro Rodríguez; y la Orquesta Latitud Sur Tango, además de bailarines, docentes, músicos y artistas invitados.

Las actividades centrales tendrán lugar en Casino Magic Rainbow, donde se desarrollarán clases durante el sábado 19 y el domingo 20, además de milongas ambas noches.

El cierre de la programación será El Show del Festival, el domingo 20 de septiembre a las 21.00, también en Casino Magic Rainbow. La propuesta será abierta a todo público y contará con la participación de los artistas invitados de esta edición, junto con música en vivo a cargo de Latitud Sur Tango.





