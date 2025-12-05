La flamante ministra de Juventud, Deporte y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz, detalló que la creación del nuevo ministerio apunta a integrar las políticas destinadas a juventud, deporte y cultura bajo una misma coordinación.

Según explicó en el programa La Mañana es de La Primera por AM550, el enfoque será “trabajar articuladamente y de manera transversal con todas las áreas de gobierno”.

Codermatz señaló que los jóvenes “son transversales a todas las políticas públicas” y que la articulación también incluirá proyectos culturales y deportivos, tanto comunitarios como federados.

Prioridades: juventud, deporte y cultura

La ministra remarcó que uno de los principales objetivos será avanzar en políticas específicas para juventudes, en coordinación con Salud, Educación, Economía y los municipios.

Destacó la necesidad de contemplar las diferencias regionales: “No es lo mismo un joven de la Confluencia que del sur o del norte. Las políticas deben adaptarse a cada realidad territorial”.

Codermatz confirmó que el ministerio continuará con las líneas de apoyo al deporte federado y comunitario.

Consideró que el deporte “es una herramienta de inclusión social” y que se buscará fortalecer programas orientados a clubes y espacios barriales.

Impulso a industrias culturales

En su trabajo previo en IADEP, la ministra recordó que se desarrollaron líneas de crédito para industrias culturales y productivas, y que el nuevo ministerio seguirá ofreciendo financiamiento y acompañamiento técnico para proyectos del sector.

Articulación territorial y rol de los delegados

Codermatz explicó que el trabajo en territorio se realizará mediante los delegados regionales, quienes actuarán como nexo entre el ministerio, los intendentes y las comunidades.

“Los delegados permiten tener una visión global de cada región y trasladar al Ejecutivo dónde es necesario intervenir”, señaló.

Estructura interna y responsabilidades

La ministra indicó que la nueva cartera será “más pequeña” que el anterior esquema conducido por Julieta Corroza.

Tendrá una sola secretaría —a cargo de Marita Villones, quien administrará Deporte y Cultura— y tres subsecretarías, incluyendo la de Juventud.

En cuanto al funcionamiento, explicó que las áreas aún operan en espacios físicos separados dentro de la provincia, por lo que recorrerá cada sede para unificar criterios de trabajo.

Eventos culturales y espacios provinciales

Codermatz confirmó que su ministerio también tendrá bajo su órbita la gestión de ECyDENSE, organismo que administra el Ruca Che, el Duam y el Domuyo.

Señaló que el objetivo es sostener la planificación vigente y sumar una nueva perspectiva para potenciar eventos culturales y brindar oportunidades a emprendedores locales.

La entrevista completa