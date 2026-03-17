El próxmo 11 de abril, Bodega Malma celebrará el cierre de la vendimia 2026 y el final de su exitoso ciclo de sunsets de verano con un mega evento en San Patricio del Chañar. Música en vivo, gastronomía patagónica, experiencias en el viñedo y un line up de primer nivel en una jornada que promete convertirse en el gran encuentro del año en el norte de la Patagonia.

La propuesta de sunsets se desarrolló en seis fechas a lo largo del verano, dos de ellas en el marco de la vendimia, con una convocatoria que superó las expectativas y posicionó al evento como uno de los más elegidos de la temporada.

Desde la bodega adelantaron que, tras la gran respuesta del público, el formato tendrá continuidad el próximo año con nuevas ediciones.

Ubicada a una hora de la ciudad de Neuquén, Malma es considerada una de las bodegas más imponentes de la Patagonia y será el escenario de una jornada que se desarrollará de 15 a 23 hs, en los jardines y en el interior de la bodega, bajo el sol otoñal patagónico, combinando vino, gastronomía y música en vivo.

Este encuentro llega luego del éxito de la Apertura de Vendimia del 14 de marzo, que tuvo una propuesta más diurna, con rock y arte, y que convocó a cientos de personas. Para esta nueva edición, la consigna es clara: hacer bailar a todos hasta el final.

Un line up de primer nivel

El escenario principal reunirá a artistas que prometen una noche inolvidable, con presentaciones de Dj locales como Dj Catalina Jaz, Dj Abril y Darío Arcas, y grandes bandas nacionales como Manu Martínez, Emma Horvilleur y Estelares, en un cierre musical pensado para convertir la vendimia en una verdadera fiesta.

La conducción del evento estará a cargo del reconocido periodista y conductor Bebe Contepomi, quien acompañará la jornada con su estilo característico.

Gastronomía patagónica con grandes referentes

Como en cada evento de Malma, la propuesta gastronómica tendrá un rol protagónico, con cocinas en vivo y foodtrucks distribuidos por todo el predio.

El Restaurant Malma, encabezado por el chef Pancho Fernández, ofrecerá pizzas y empanadas caseras al horno de leña, mientras que El Comedor de Junín de los Andes volverá a encender los fuegos con sus clásicos: chorizos de ciervo, ojo de bife, bondiola y trucha patagónica.

También participará Nada, con su reconocido pescado frito y ceviche preparado con productos locales, el restaurante Maruanas del Hotel Howard Johnson Neuquén, y Muca, que llegará con su versión de la clásica Philly Cheese Steak, preparada con finas láminas de ojo de bife, cebolla caramelizada con Reserva Malma Pinot Noir y queso provolone fundido.

La heladería Cuore di Panna presentará dos sabores exclusivos creados para la bodega, elaborados con Reserva Chardonnay y Pinot Noir, mientras que Okko Bar y Noble Bar acompañarán con propuestas de coctelería y mocktails a base de vino.

También estarán presentes Aqualic, con puestos de hidratación, y Cortez Wine on Tap, con su nuevo foodtruck y una propuesta gastronómica de mar, incluyendo sushi.

Experiencias durante toda la jornada

Además de los shows, el público podrá participar de distintas actividades dentro de la bodega y el viñedo:

Recorridos guiados por una de las bodegas más modernas de la Patagonia

Armá tu Blend, experiencia donde cada participante crea su propio vino y se lleva una botella lacrada

Cabalgatas y bicicleteadas por el viñedo

Sorteos, intervenciones y sorpresas durante todo el día

La propuesta está pensada para vivir la vendimia desde adentro, en contacto con el paisaje, el vino y la cultura patagónica.

Para tener información actualizada: Instagram.com/malmawines

Entradas

Las entradas están disponibles hasta agotar stock en tuentrada.com, con capacidad limitada.

Generales (capacidad 2100)

Early Birds: $80.000 (15/3 al 22/3)

Preventa: $90.000 (22/3 al 29/3)

Anticipada: $100.000 (29/3 al 11/4)

Incluye una copa de regalo, una copa de vino Reserva y una botella de agua.

VIP Campo (capacidad 280)

Incluye copa de regalo, dos copas de vino Reserva, una consumición sector Malma, botella de agua y sector exclusivo en carpa campo.

Early Birds: $130.000

Preventa: $140.000

Anticipada: $150.000

VIP Restaurante (capacidad 120)

Incluye copa de regalo, dos copas de vino Reserva, tapeo Malma, botella de agua y sector exclusivo en restaurante.

Early Birds: $160.000

Preventa: $170.000

Anticipada: $180.000

Traslados disponibles con costo adicional. Para quienes prefieran no consumir alcohol, las consumiciones con vino podrán reemplazarse por limonada artesanal.

Producción

El evento es producido por Highlight Producciones, empresa con más de 20 años de trayectoria en la realización de eventos corporativos, gastronómicos, deportivos, recitales y espectáculos masivos. La combinación de experiencia, creatividad y producción integral posiciona a Highlight como una de las productoras referentes del norte de la Patagonia.