El sábado 14 de marzo, Bodega Malma abre sus puertas para celebrar uno de los momentos más esperados del año en la Patagonia: la Vendimia. En el marco de la temporada de sunsets que la bodega viene celebrando desde diciembre, llega “Apertura Vendimia”, un evento especial que invita a vivir una jornada diferente entre viñedos, música en vivo, gastronomía y grandes vinos.

De 13 a 19 horas, el predio de la bodega, ubicada a solo una hora de Neuquén capital, se transformará en un gran escenario al aire libre para disfrutar del paisaje de San Patricio del Chañar en plena época de cosecha.

Durante toda la tarde habrá música en vivo, intervenciones artísticas, experiencias sensoriales, visitas a bodega y propuestas gastronómicas pensadas para disfrutar sin apuro.

El line up combina propuestas únicas:

el set de Luniv Music Sax & DJ , una experiencia musical que mezcla electrónica con saxofón en vivo

, una experiencia musical que mezcla electrónica con saxofón en vivo la participación especial de la Orquesta Sinfónica del Neuquén , que llevará la música clásica al corazón de los viñedos

, que llevará la música clásica al corazón de los viñedos y la experiencia artística Wine & Painting & Rock & Roll, una propuesta donde el vino, la pintura y la música se combinan para crear una obra colectiva.

Además de la música y el arte, el evento contará con espacios gastronómicos, vinos de la línea Reserva de Familia de la bodega y diferentes tipos de entradas para disfrutar del paisaje patagónico y el momento cúlmine del año para los bodegueros.

“Apertura Vendimia” propone celebrar el inicio de la cosecha como se vive en los grandes destinos del vino del mundo: al aire libre, entre amigos, con música y copas que se llenan mientras el sol comienza a caer sobre los viñedos.

Entradas

Las entradas ya están disponibles en tuentrada.com y también podrán adquirirse en puerta.

Entrada General

Incluye acceso al evento, copa de regalo, 2 copas de vino Reserva de Familia y una botella de agua.

Valor: $50.000 ($60.000 a partir del 8 de marzo).

VIP Campo

Incluye acceso al evento y carpa VIP, copa de regalo, 3 copas de vino Reserva de Familia, tapeo y agua.

Valor: $110.000 ($120.000 a partir del 8 de marzo).

Menú de Pasos en Restaurant Malma

El chef Pancho Fernández diseñó un menú especial de vendimia de cinco pasos maridado con etiquetas premium de la bodega, en un espacio exclusivo dentro del restaurant.

De 13:30 a 16 h.

Valor: $200.000 ($210.000 a partir del 8 de marzo).

Para facilitar el acceso, habrá traslados con costo extra desde Cipolletti, Neuquén y Centenario. Un encuentro para celebrar la vendimia en grande, brindar entre amigos y vivir una de las épocas más especiales del año en la bodega.

Recomendaciones para el día del evento

Para disfrutar al máximo la experiencia, la organización recomienda asistir con:

Sombrero o gorra para protegerse del sol

para protegerse del sol Protector solar

Abrigo liviano , ya que hacia el atardecer baja la temperatura

, ya que hacia el atardecer baja la temperatura Mantita o lona para sentarse cómodamente en el parque

para sentarse cómodamente en el parque Calzado cómodo para recorrer los viñedos

Además, se recuerda que:

No está permitido ingresar con alimentos ni bebidas externas.

Por tratarse de un espacio donde se elaboran alimentos, no está permitido ingresar con mascotas .

. Para agilizar las compras dentro del evento, se recomienda llevar tarjeta física.

Durante toda la jornada habrá puestos gastronómicos y bebidas, que podrán adquirirse mediante consumiciones de distintos valores para evitar filas.

Sponsors que acompañan a Malma en este evento: The North Face, Torre Botánica, Tensión Carpas, Armorique, Aldea de Terruño by Haiku, La colonia, La Sarita, Hotel Howard Johnson de Neuquén, Turismo de NQN. Media Partner: Mejor Informado. Auspicia: San Patricio del Chañar. Produce: Highlight.