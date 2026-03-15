La Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, celebró el apertura de la vendimia con un evento que reunió música en vivo, gastronomía y degustaciones, en una jornada pensada para acercar el mundo del vino al público.

En diálogo con el programa “Tardes de Primera” de AM550 La Primera, la CEO de la bodega, Ana Viola, destacó que el final de la cosecha es el momento más esperado del año para quienes trabajan en la elaboración de vino.

“Es el momento más lindo del año para los que hacemos vino. Después de tanto trabajo finalmente cosechamos las uvas, de donde sale toda la magia que después se transforma en vino”, expresó.

La actividad permitió que vecinos y visitantes recorrieran el lugar, conocieran el edificio de la bodega y participaran de propuestas gastronómicas y artísticas en un entorno natural.

El vino como embajador de Neuquén en el mundo

Durante la entrevista, Viola remarcó el papel del vino como herramienta de promoción territorial. Según explicó, cada botella funciona como una carta de presentación de la región en mercados internacionales.

“Una botella de vino tiene en su etiqueta el nombre del lugar de donde viene. Eso hace que promocionemos Neuquén y la Patagonia en el mundo cada vez que nuestros vinos llegan a una mesa”, señaló.

En ese marco, la bodega trabaja en la producción de distintas variedades, con especial énfasis en el Pinot Noir, cepa que se ha consolidado como una de las características del terroir patagónico.

Nuevos lanzamientos y filosofía de producción

Entre las novedades, la empresa presentó un rosado de Pinot Noir, una de las recientes incorporaciones a su portfolio.

Viola explicó que la política de lanzamientos de Malma no responde únicamente a nichos comerciales, sino al desarrollo de vinos que primero convencen al equipo enológico.

“Desarrollamos vinos que nos gustan a nosotros. Cuando un vino nos entusiasma realmente, recién ahí decidimos lanzarlo al mercado”, explicó.

La bodega también trabaja bajo protocolos de sustentabilidad, con certificaciones ambientales y producción de vinos orgánicos, según detalló su directora.

Turismo enológico y crecimiento de Neuquén

La CEO destacó además el crecimiento de Neuquén como destino turístico y el rol de las bodegas en la oferta local.

Según indicó, cada vez más residentes y visitantes llevan a familiares o amigos a recorrer las bodegas del Alto Valle y San Patricio del Chañar, una zona vitivinícola que en los últimos años consolidó su perfil enoturístico.

“Nos llena de orgullo que quienes reciben visitas en Neuquén digan ‘tenés que ir a Malma’. Es algo muy lindo para mostrar”, sostuvo.

Evento confirmado: show musical el 11 de abril

Durante la entrevista, Viola confirmó un nuevo evento cultural en la bodega.

El 11 de abril, Bodega Malma realizará un espectáculo que incluirá presentaciones de:

Estelares

Emmanuel Horvilleur

Manu Martínez

El encuentro combinará gastronomía, degustaciones y música en vivo. Además, se dispondrá transporte, con el objetivo de facilitar la participación del público y promover el consumo responsable.