El martes comienza a complicarse y el miércoles será el día más intenso

El cambio de tiempo ya comenzó a sentirse en Neuquén y las condiciones empeorarán durante las próximas horas. El pronóstico anticipa lluvias, nevadas y fuertes vientos, con especial atención puesta en este martes 25 y miércoles 26 de agosto.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó, en diálogo con "La primera mañana", que se trasmite por la AM550, que desde la noche del lunes comenzaron los períodos de viento y que durante martes y miércoles se esperan ráfagas de entre 60 y 70 km/h, con máximas que podrían alcanzar los 90 km/h en sectores cordilleranos.

La situación tendrá mayor intensidad en sectores cordilleranos del norte, centro y sur y en áreas de precordillera. Entre las zonas mencionadas aparecen el departamento Minas, Buta Ranquil, Zapala, Plaza Huincul y Cutral Co, además de sectores cordilleranos y precordilleranos hacia el sur provincial.

En la cordillera, las precipitaciones alternarán entre lluvia y nieve. La mayor intensidad se espera especialmente desde Aluminé hacia el norte, además de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Lluvia, nieve y viento: las zonas que requieren más atención

La AIC anticipó el ingreso de sucesivos sistemas frontales que provocarán lluvias y nevadas sobre la región cordillerana. También advirtió que las condiciones se intensificarán el miércoles, con posibilidad de viento blanco en rutas y ciudades cordilleranas.

Otro de los efectos previstos es el aumento de los escurrimientos y caudales de ríos y arroyos. Cruz señaló que la alternancia de lluvia y nieve puede generar la activación de caudales naturales en trazas.

En los valles, mesetas y sectores vinculados a Vaca Muerta también habrá jornadas ventosas. Para la región Confluencia, Añelo, Rincón de los Sauces y Piedra del Águila se esperan ráfagas de entre 60 y 70 km/h, que podrían llegar a 75 u 80 km/h durante martes y miércoles.

La AIC también anticipó para la meseta centro-norte de Neuquén ráfagas superiores a los 65 km/h desde el miércoles.

Protección Civil pidió evitar los viajes si no son necesarios

Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron evitar desplazamientos por las zonas más afectadas. Cruz fue contundente: “Recomendamos evitar todas estas zonas de ser posible”.

Si el viaje es necesario, pidió consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas. También recordó que la portación de cadenas es obligatoria en Neuquén y para quienes se dirijan hacia Chile.

“Si se puede evitar el desplazamiento es ideal”, señaló Cruz, quien remarcó la necesidad de movilizarse con información actualizada sobre el estado de las rutas y del clima.

Por el momento, las rutas y pasos se encuentran transitables. Sin embargo, el panorama puede cambiar con la intensificación de las precipitaciones y el viento.

Además, desde Protección Civil siguen de cerca el movimiento de camiones en las rutas neuquinas luego de las dificultades registradas por el cierre del paso Cristo Redentor. Cruz indicó que actualmente el tránsito internacional se mantiene normal, aunque advirtió sobre los riesgos que pueden generar los vehículos pesados en estas condiciones.

“Los vehículos pesados circulan en fila y generan algún sobrepaso indebido algún exceso de velocidad y por eso se solicita máxima precaución, más ahora con lluvias y nevadas”, explicó.

El mal tiempo no termina el miércoles

Aunque martes y miércoles concentran los períodos de mayor intensidad, el escenario inestable continuará durante los próximos días.

Cruz indicó que habrá períodos de lluvias y nevadas hasta el domingo. Para jueves y viernes se esperan mejoramientos temporales, aunque persistirán el viento, las bajas temperaturas y las precipitaciones en distintos sectores.

En los valles, el jueves y viernes serán más estables, pero continuarán las jornadas frescas y nubladas. Hacia el fin de semana podrían aparecer tardes más despejadas.

La recomendación oficial es mantenerse informado antes de salir y consultar el estado actualizado de las rutas. La información de transitabilidad puede revisarse en Vialidad Neuquén y las condiciones meteorológicas en la AIC.