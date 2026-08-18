Después de 34 días de cierre, el paso internacional Cristo Redentor volvió a abrir en Mendoza, una medida que comienza a aliviar la situación de los camiones que quedaron varados y también reduce la presión sobre los cruces internacionales de Neuquén.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Ailén Vega, de Prensa de Vialidad Nacional, explicó que cerca de la mitad de los camiones que permanecían demorados ya pudo continuar su recorrido. “Casi el 50% de los camiones que estaban varados ya han cruzado”, señaló, aunque aclaró que todavía quedan alrededor de 750 camiones distribuidos en distintos puntos de la provincia.

La cifra representa una mejora respecto de la semana pasada, cuando el número de vehículos de carga retenidos superaba los 1.000. Actualmente todavía se registra acumulación de camiones en sectores como Las Lajas, Cutral Co y la zona de Cardenal Samoré, aunque el tránsito comenzó a normalizarse de manera progresiva.

Cómo funciona la reapertura del Cristo Redentor

Vega explicó que la reapertura del paso mendocino se realizará de manera gradual y con prioridad para los transportistas que llevan más tiempo esperando. Este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, el tránsito estará habilitado únicamente para camiones que viajen desde Argentina hacia Chile, entre las 9 y las 21.

Durante esos tres días no podrán circular vehículos particulares ni turismo. Luego, el viernes 21 y sábado 22, se invertirá el sentido y podrán pasar únicamente camiones desde Chile hacia Argentina, también entre las 9 y las 21.

“Una vez terminado esto, se va a informar cómo se sigue respecto al resto de los vehículos y cómo va a seguir la metodología del paso”, explicó Vega.

La decisión busca comenzar a descomprimir la enorme acumulación de transporte generada durante las más de cuatro semanas que el Cristo Redentor permaneció cerrado por las condiciones climáticas.

Los pasos de Neuquén permanecen habilitados

En Neuquén, mientras tanto, los principales pasos internacionales continúan funcionando. Vega confirmó que Pino Hachado, Cardenal Samoré y Mamuil Malal se encuentran habilitados y que, por el momento, las condiciones meteorológicas son favorables.

“Hoy tenemos todo habilitado con buenas condiciones climáticas”, indicó la representante de Vialidad Nacional, quien además anticipó que las previsiones apuntan a mantener buenas condiciones al menos hasta el jueves.

La situación es diferente a la que se registra en Mendoza, ya que en los pasos neuquinos el transporte de cargas continúa circulando en ambos sentidos. Si bien existen algunas demoras en el tránsito desde Chile hacia Argentina, no se establecieron jornadas exclusivas para un sentido de circulación. “Están pasando diariamente tanto de Chile a Argentina como de Argentina a Chile”, explicó Vega.

Precaución por la niebla en las rutas

Más allá de la habilitación de los pasos fronterizos, desde Vialidad Nacional recomendaron circular con precaución debido a la presencia de niebla en distintos sectores de las rutas nacionales. Uno de los puntos donde se registra mayor presencia de niebla es el corredor de la Ruta Nacional 237, especialmente desde Arroyito, donde se presentan sectores con visibilidad reducida.

Vega recordó que, aunque las rutas se encuentran transitables, es necesario extremar las precauciones ante estas condiciones. También señaló que durante la jornada anterior Pino Hachado había abierto más tarde de lo habitual debido a las nevadas registradas durante la madrugada, por lo que fue necesario realizar tareas de despeje antes de habilitar la circulación.

Con la reapertura progresiva del Cristo Redentor y el funcionamiento de los pasos neuquinos, el movimiento de cargas comienza lentamente a recuperar su ritmo habitual después de semanas marcadas por las restricciones climáticas y la acumulación de camiones.