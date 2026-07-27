El agua volvió a poner bajo presión a distintos sectores de la ciudad

Las lluvias que afectan a la región volvieron a generar complicaciones en distintos barrios de Centenario. Frente a este escenario, el Municipio mantiene un operativo de desagote y asistencia con camiones atmosféricos para responder a los sectores donde la acumulación de agua genera mayores inconvenientes.

Las tareas se concentran tanto en el Casco Viejo como en barrios de la zona centro, este y otros puntos donde el drenaje se volvió más complejo por las precipitaciones.

El objetivo es intervenir de manera rápida para reducir el impacto del temporal y evitar que el agua continúe afectando calles y viviendas.

Equipos municipales recorren distintos puntos para responder a los pedidos vecinales e institucionales. Foto: Gentileza Municipalidad de Centenario

Camiones atmosféricos recorren los puntos más comprometidos

Los equipos municipales trabajan en Arsenio Burd, entre 25 de Mayo y Salta; O'Higgins, entre Hugo Chávez y Reinaldo Moya; y Sadosky, entre Bolívar y Perón, además de otros sectores donde se registraron anegamientos.

El operativo también alcanza las esquinas de Hugo Chávez y Juan XXIII; Arturo Nahuel y Formosa; Lácar y Las Flores; Alfredo Palacios, entre Los Constituyentes y Hugo Chávez; Pablo Neruda y Jorge Luis Borges; José Martí, entre Alfonsina Storni y Leopoldo Lugones; y Chacabuco y Maipú, entre calle 7 y Mercer.

La planificación permite que los camiones atmosféricos se desplacen de un punto a otro de acuerdo con las necesidades que se presentan durante la jornada.

El Municipio mantiene activos los operativos mientras persistan las lluvias. Foto: Gentileza Municipalidad de Centenario

Un trabajo coordinado para responder durante el temporal

Las tareas son coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos junto con Defensa Civil, el área de Gobierno y distintos equipos de guardia que permanecen operativos mientras persistan las condiciones climáticas.

El despliegue busca sostener una respuesta permanente en los barrios donde las lluvias generan mayores dificultades y continuar atendiendo los pedidos que realizan los vecinos.

Desde el Municipio señalaron que los recorridos continuarán mientras sea necesario para dar respuesta a cada requerimiento que surja durante el temporal.

Defensa Civil y Servicios Públicos coordinan las tareas durante el temporal. Foto: Gentileza Municipalidad de Centenario

Qué hacer ante una emergencia

Mientras continúan los trabajos, las autoridades recordaron que ante cualquier situación vinculada al temporal los vecinos pueden comunicarse con los servicios de emergencia.

Los teléfonos habilitados son el 103 de Defensa Civil, el 100 de Bomberos, el 101 de la Policía y el 107 del Hospital, líneas que permanecen disponibles para responder a los llamados y coordinar la asistencia donde sea necesaria.