Durante el fin de semana se desató un temporal de lluvia, viento y nieve que generó turbidez en los ríos e imposibilitó captar agua del río Neuquén en Andacollo y del río Curi Leuvú en Chos Malal, principales fuentes de abastecimiento de las localidades de la región Alto Neuquén.

Por este motivo, desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se trabaja con personal técnico-operativo para recuperar la producción lo antes posible, en cuanto las condiciones climáticas lo permitan, monitoreando los niveles de turbidez y realizando las acciones necesarias para restablecer el suministro.

Mientras el organismo provincial continúa trabajando en distintos frentes para restablecer el suministro, se solicita a los vecinos extremar el cuidado en el uso del agua, a fin de conservar la disponibilidad del recurso almacenado en los tanques domiciliarios. Ante cualquier inconveniente, pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del EPAS al 0800-222-4827.

Chos Malal

En la localidad, la Municipalidad trabaja en la reconstrucción de los canales Sur y Norte, a fin de recuperar el ingreso de agua desde el río Curí Leuvú, principal fuente de abastecimiento local. En paralelo, el EPAS evalúa instalar una bomba sobre el río Neuquén para recuperar parcialmente la producción y abastecer a la población en determinados horarios.

El servicio se encuentra limitado en su totalidad para la ciudad, debido a que no se pueden sostener los niveles de las cisternas con los actuales volúmenes de producción. Se espera que, hacia la tarde de este lunes, una vez reconstruido el canal y con una disminución en los niveles de turbidez, pueda comenzar a restablecerse el suministro en forma paulatina.

Andacollo

En esta localidad el suministro se vio afectado desde la tarde del domingo, a raíz de los elevados niveles de turbidez y de los sedimentos arrastrados por el río, que en gran parte quedan depositados en el remanso generado en la zona de captación de Huaraco.

Personal operativo realizó tareas de limpieza en la zona, lo que permitió poner en marcha una bomba que, sumada a la producción de los pozos filtrantes, posibilitará realizar una entrega de agua a la comunidad durante la tarde de este lunes.





