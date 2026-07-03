Las condiciones extremas que afectan a la región comenzaron a sentirse también en la Terminal de Ómnibus de Neuquén. La combinación de nieve, hielo, viento y bajas temperaturas obligó a las empresas de larga distancia a modificar su operación para el fin de semana largo, con servicios suspendidos, recorridos alternativos y una creciente cantidad de reprogramaciones.

Desde la empresa Vía Bariloche confirmaron que la situación se mantiene en constante evaluación y que los cambios dependen de los informes que emiten los organismos viales sobre el estado de las rutas.

Suspendieron los servicios nocturnos

Virginia Molina, del área de atención al cliente de Vía Bariloche, explicó en diálogo con el Móvil de la AM550 que las principales complicaciones se concentran en los viajes nocturnos.

"Arrancamos la semana ya complicada, a los servicios nocturnos los estamos suspendiendo, por ejemplo, a San Martín y Bariloche suspendimos las líneas que van y vienen. A Chile estamos cambiando el paso, ya no vamos por Pino Hachado y ahora vamos por Mamui Malal", explicò.

La modificación del recorrido hacia Chile responde a las condiciones registradas en la zona cordillerana, mientras que los servicios diurnos continúan funcionando.

"Tenemos inconvenientes con los servicios nocturnos, con los diurnos no tenemos inconvenientes", enfatizó.

No venden nuevos pasajes

La acumulación de cambios en los viajes también impactó en la disponibilidad de lugares.

Molina indicó que la empresa está destinando los lugares disponibles a quienes ya tenían pasajes y necesitan ser reubicados.

"Es mucho más complejo este invierno, tenemos más reprogramaciones en todas las rutas. Estamos reprogramando únicamente, no estamos vendiendo pasajes nuevos. Hay mucha demanda por el fin de semana largo", mencionó.

Además, señaló que los servicios comienzan a completarse justamente por la cantidad de pasajeros que deben ser reubicados.

"Se está completando los servicios por las reprogramaciones", aclaró.

Piden consultar antes de viajar

Desde la empresa recomendaron a los pasajeros acercarse personalmente a la terminal para conocer el estado actualizado de cada servicio, ya que la información cambia de acuerdo con las condiciones de las rutas.

"A las consultas recomendamos que vengan a hacerlas de manera presencial porque apenas tenemos la información la compartimos. También si vamos cancelando servicios, lo enviamos al celular o al correo, así se acercan para reprogramar", apeló a los clientes.

Molina explicó que la empresa trabaja con los reportes oficiales para definir la operación diaria.

"Siempre trabajamos en conjunto con Vialidad. Ni bien tenemos los informes los compartimos con los pasajeros y trabajamos nuestra parte operativa con esos datos", explicó.

La terminal seguirá atendiendo durante toda la jornada

Frente al movimiento previsto para el fin de semana largo, la empresa informó que mantendrá atención prácticamente durante todo el día para responder consultas y asistir a quienes deban modificar sus viajes.

"Pedimos que se acerquen, que consulten, estamos todo el día. Abrimos desde las 5 AM hasta que pasa el último servicio así que estamos prácticamente las 24 horas. Que vengan con su pasaje", precisó.

Consultada sobre la reacción de los pasajeros frente a las modificaciones, Molina señaló: