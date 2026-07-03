Las condiciones invernales continúan afectando la circulación en gran parte de Neuquén. El hielo sobre la calzada, las nevadas y las bajas temperaturas mantienen cortes, restricciones y cierres preventivos en distintos corredores, mientras las autoridades reiteraron el pedido de planificar cada viaje y verificar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier recorrido.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la situación cambia de manera constante por las condiciones climáticas y recomendaron evitar la circulación durante la noche, especialmente en los sectores cordilleranos, donde el riesgo aumenta por la formación de hielo sobre el pavimento.

Restringen la circulación para reducir riesgos

El secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Las Lajas, José Daniel Vergara, explicó que las restricciones aplicadas al transporte de carga y de pasajeros permitieron mejorar las condiciones de seguridad vial mientras continúan las tareas de monitoreo y control en los sectores más comprometidos.

También indicó que se esperaba liberar el tránsito de los camiones retenidos en Las Lajas una vez que mejoraran las condiciones en el Paso Internacional Pino Hachado.

El funcionario además habló sobre el operativo desarrollado durante la madrugada del jueves sobre la Ruta Provincial 23, donde equipos de Gendarmería, Bomberos y Defensa Civil rescataron a turistas que habían quedado varados en un camino que permanecía inhabilitado. El procedimiento se extendió hasta las 2 de la madrugada.

Los tramos que siguen intransitables

Durante la mañana de este viernes permanecían cerrados o inhabilitados varios sectores de la red vial provincial:

Ruta Provincial 46: entre el empalme con la Ruta Nacional 40 (Cuesta del Rahue) y el empalme con la Ruta Provincial 24, por hielo sobre la calzada.

Ruta Provincial 23: entre Pilo Lil y Rahue, y también entre Litrán y Pino Hachado, por acumulación de hielo y nieve.

Ruta Provincial 49: en el sector de Puente Caleufú.

Ruta Provincial 62: entre Lolog, Colo Huincul, Puerto Encuentro, Las Termas y el Paso Carirriñe, cerrada por la temporada invernal.

Ruta Provincial 13: entre Primeros Pinos y Litrán, con cierre preventivo.

Ruta Provincial 26: entre Caviahue y Copahue, intransitable por hielo y nieve.

Además, continúa vigente el cierre preventivo de las rutas provinciales 23 y 46 a partir de las 18, junto con la recomendación de no circular durante la noche por los caminos de la cordillera.

Cómo están los pasos internacionales

En cuanto a los cruces hacia Chile, el Paso Internacional Pino Hachado quedó habilitado desde las 10:30 de este viernes. Por su parte, Icalma y Cardenal Samoré permanecen abiertos, aunque con circulación restringida y uso obligatorio de cadenas.

Antes de salir, la recomendación es consultar el estado de las rutas

Las autoridades insistieron en que el escenario puede modificarse en pocas horas debido a las temperaturas bajo cero y las precipitaciones. Por ese motivo, recomendaron consultar el estado actualizado de rutas y caminos a través de los canales oficiales de la Dirección Provincial de Vialidad o del Centro de Atención al Usuario antes de iniciar cualquier viaje, especialmente hacia la zona cordillerana.