Un fuerte temporal afectó la capital rionegrina durante la noche de este lunes dejando un registro excepcional de 36 milímetros de lluvia en apenas 70 minutos. La intensidad de las precipitaciones provocó calles anegadas, cortes de tránsito y complicaciones en distintos sectores de la ciudad, en el contexto de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el reporte oficial de contingencia municipal, entre las 20:10 y las 21:20 se acumuló la mayor cantidad de agua, lo que obligó a interrumpir la circulación en varias arterias para resguardar la seguridad de vecinos. Los sectores afectados incluyeron la calle Los Notros hasta Las Madreselvas; Las Rosas y Los Claveles; avenida Giachino y Las Azucenas; Río Pichileufú entre Río Villegas y Cardenal Cagliero; Saavedra e Hilario Lagos; Las Heras con boulevard Contín y Belgrano; Periodistas Argentinos y Saavedra; boulevard Sussini y Saavedra; y Corrientes y Schieroni.

La Municipalidad recordó que la habilitación de estas vías dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del escurrimiento del agua acumulada. Además, se reiteraron recomendaciones preventivas: evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las tormentas, no sacar residuos y mantener limpios los desagües, desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua, mantener puertas y ventanas cerradas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El fenómeno se inscribe en un contexto de inestabilidad que también afectó a otras localidades de la costa rionegrina, como Las Grutas, donde se registraron más de 40 milímetros de lluvia y ráfagas de viento de hasta 90 km/h. En Viedma, el temporal dejó calles completamente cubiertas de agua y dificultades para el tránsito vehicular y peatonal, confirmando la magnitud del evento.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla y anticipa para el martes 31 de marzo nuevas tormentas aisladas en la región, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.