Todo salió a la luz cuando un hombre de Viedma quiso concretar una compra y le dijeron que no podía acceder a un crédito. La razón lo dejó helado: aparecía como deudor en una categoría de riesgo ante el Banco Central.

El problema se originó tras contratar un préstamo en un comercio que operaba con una marca financiera. Tiempo después, la deuda fue transferida a otra empresa, pero según determinó la Justicia, nunca le informaron de manera clara quién era su nuevo acreedor ni cómo debía seguir pagando. Mientras tanto, esa empresa lo reportó como moroso.

El hombre quedó atrapado en una situación absurda: no podía acceder a financiamiento, figuraba como deudor y además empezaron los reclamos de cobro. Cansado de la situación, acudió al Juzgado de Paz de Viedma y pidió que eliminaran el reporte negativo y frenaran los intentos de cobro.

En una primera resolución, el juzgado ordenó de forma cautelar modificar la calificación crediticia y suspender cualquier reclamo mientras se resolvía el conflicto. Durante el proceso, el juez analizó el caso bajo las normas de defensa del consumidor y concluyó que el hombre nunca recibió información clara, personalizada y oportuna sobre la cesión del crédito.

La sentencia fue contundente: consideró abusiva la cláusula que permitía transferir la deuda sin avisarle individualmente al cliente. Según el fallo, publicar ese tipo de cambios en medios generales no alcanza, porque no garantiza que el consumidor sepa realmente quién le está reclamando el dinero.

Además, el magistrado remarcó que informar a una persona como deudora ante organismos como el Banco Central no puede hacerse a la ligera, mucho menos cuando existen conflictos internos entre las empresas involucradas. El fallo también apuntó contra la empresa ligada al local comercial donde se originó el crédito, porque no presentó documentación ni intervino activamente en el proceso.

Finalmente, la Justicia condenó solidariamente a Banco del Sol S.A. y a Grupo Unión S.A. a pagarle 200 mil pesos por daño extrapatrimonial y 800 mil pesos por daño punitivo, más intereses. Además, les prohibió volver a reportarlo negativamente ante organismos como Banco Central de la República Argentina, Veraz o Nosis sin antes notificarlo de manera fehaciente y demostrar que existe una deuda real.