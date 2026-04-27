La zona atlántica de Río Negro vivió este domingo una jornada marcada por un temporal de viento y sudestada que se sintió con fuerza en distintas localidades. En Viedma, las ráfagas del cuadrante sudoeste alcanzaron los 74 kilómetros por hora durante la mañana y provocaron la caída de árboles en sectores céntricos como Güemes y Guido, lo que obligó a cuadrillas municipales y Defensa Civil a intervenir para despejar calles y garantizar la seguridad de los vecinos. El viento además, provocó daños en las estructuras del complejo VMOS, en Punta Colorada.

También afectó a San Antonio Oeste y obligó a los bomberos voluntarios a desplegar un operativo constante desde las primeras horas de la mañana. Entre las 8:30 y el mediodía se registraron más de una decena de intervenciones en distintos barrios, con postes en riesgo de caída, techos desprendidos y carteles comerciales dañados.

El operativo se coordinó con la distribuidora EDERSA, la empresa Telefónica y Obras Públicas, bajo la supervisión de la jefa de bomberos se dio rápida respuesta y permitió evitar daños mayores, además de garantizar la seguridad de los vecinos.

En Sierra Grande se observaron distintos inconvenientes en varios sectores de la ciudad, como caída de postes, cables sueltos y daños en algunas estructuras, lo que implicó un riesgo tanto para los vecinos. El consorcio VMOS informó que las ráfagas de viento registradas en Punta Colorada superaron los 120 kilómetros por hora y provocaron daños en parte de la infraestructura en obra de la terminal portuaria. El temporal afectó especialmente a dos tanques de la red contra incendios que estaban en plena etapa de construcción, aunque se aclaró que el resto de las instalaciones no sufrió consecuencias y que no hubo personas heridas.

En Punta Colorada los vientos superaron los 120 km/h y dañaron dos tanques de la red contra incendios

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de la zona de la terminal para resguardar la seguridad del personal mientras persistían las ráfagas. Equipos técnicos trabajan en la evaluación de los daños y en el restablecimiento de las condiciones necesarias para retomar el ritmo normal de la obra, con el compromiso de iniciar las reparaciones a la mayor brevedad posible.