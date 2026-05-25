Desde temprano este lunes 25 de mayo comenzó el acto protocolar para conmemorar la fecha de la Revolución de Mayo. El evento comenzó a las 10, en el Parque Jaime de Nevares donde anoche se vivió una vigilia única, con un Cabildo interactivo y música patria hasta tarde.

Durante este acto está presente el intendente Mariano Gaido, con el gabinete municipal y autoridades provinciales, acompañando la banda militar que entonó las estrofas del himno, frente a un público que se aguanta el frío con chocolate caliente y pastelitos. Destacaron que hay gran convocatoria de vecinos, al igual que la noche anterior, que superó las expectativas de la organización.

Luego tomó el micrófono la Jefa de Gabinete, María Pasqualini, para brindar algunas palabras sobre lo que significa esta fecha para el país y ofrecer un repaso histórico sobre los principales acontecimientos que se conmemoran.

Por otro lado, Juan Luis Ousset, el Jefe de Gabinete de la Provincia, destacó con el Móvil de Canal de Noticias 24/7 que esta fecha "nos encuentra en una provincia tal cual como aquellos héroes y heroínas de 1810, también tenemos la posibilidad de marcar hoy el rumbo de nuestro país, teniendo desafíos, con audacia y rebeldía, es una fecha especial también para los neuquinos, porque nos sentimos especiales con el rol que tenemos para sacar adelante al país".

También expresó que hoy eligió estar en la capital neuquina con los vecinos, a pesar de que hay actividades en toda la provincia. "Muy buena propuesta del Cabildo, siempre hay ideas innovadoras", manifestó.

Cómo sigue la jornada

Cabe recordar que, bajo la organización de "Patria Capital", a lo largo del día se sumarán presentaciones de talleres municipales, agrupaciones folklóricas y compañías de danza, junto con shows musicales de distintos grupos locales que le darán continuidad al clima festivo.

Uno de los momentos centrales será desde el mediodía, cuando se habilite la venta de locro en tres versiones: tradicional, vegetariano y sin gluten. La elaboración estará a cargo de cocineros reconocidos de la región, con opciones adaptadas para distintos públicos.

También habrá presencia del sistema de salud provincial, con el Odontomóvil y el Mamomóvil, además de testeos gratuitos de VIH y sífilis y asesoramiento sanitario para la comunidad.