Neuquén se prepara para vivir desde hoy un fin de semana largo con múltiples propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo, con el evento “Patria Capital” como eje central en el Parque Jaime de Nevares.

La ciudad ofrecerá este domingo y lunes una agenda amplia que incluye espectáculos folklóricos, una nueva edición de Neuquén Emprende con alrededor de 150 emprendedores locales, y el clásico Confluencia de Sabores, que reunirá distintas opciones de cocina tradicional argentina.

Desde el Municipio destacaron que las actividades comienzan hoy domingo y continuarán mañana lunes, con propuestas pensadas para toda la familia.

Domingo: inicio de la vigilia patria

Durante la jornada de hoy, desde el mediodía, se realizará una jornada de vacunación en el estacionamiento de la Legislatura, con el dispositivo Autovac y también el Autocan, destinado tanto a vecinos como a animales de compañía.

Por la tarde, desde las 18, el Parque Jaime de Nevares abrirá sus puertas con la feria de emprendedores, donde se podrán encontrar productos alusivos a la fecha patria, como artesanías, indumentaria y decoración temática.

La propuesta se completa con food trucks y espectáculos folklóricos en vivo. La vigilia contará con una gran peña popular, intervenciones artísticas y una puesta escénica inmersiva que recrea un cabildo. Ya en la medianoche, se entonarán los himnos nacionales con la participación de la Banda Militar Fortín Confluencia del Batallón de Ingenieros de Montaña VI, marcando el cierre de la jornada.

Lunes 25 de Mayo: acto central y celebración popular

Mañana lunes, las actividades comenzarán a las 10 con el acto protocolar, acompañado de chocolate caliente y pastelitos tradicionales.

A lo largo del día se sumarán presentaciones de talleres municipales, agrupaciones folklóricas y compañías de danza, junto con shows musicales de distintos grupos locales que le darán continuidad al clima festivo.

Uno de los momentos centrales será desde el mediodía, cuando se habilite la venta de locro en tres versiones: tradicional, vegetariano y sin gluten. La elaboración estará a cargo de cocineros reconocidos de la región, con opciones adaptadas para distintos públicos.

También habrá presencia del sistema de salud provincial, con el Odontomóvil y el Mamomóvil, además de testeos gratuitos de VIH y sífilis y asesoramiento sanitario para la comunidad.

La propuesta busca consolidar un fin de semana patrio con actividades abiertas, diversidad de ofertas culturales y participación ciudadana en distintos puntos de la ciudad.