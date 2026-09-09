“Tenemos que seguir teniendo el fuego que nos inculcó Guillermo”, el emotivo homenaje al histórico gremialista petrolero

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci encabezó hoy en Rincón de los Sauces un emotivo homenaje a Guillermo Pereyra, exsenador nacional e histórico gremialista petrolero de la región.

El motivo fue que se cumplieron 27 años del paro de trabajadores de la industria en Rincón de los Sauces por la reestructuración de la empresa Repsol-YPF. Aquel 9 de septiembre de 1999, Pereyra se desempeñaba como secretario general del sindicato de Petroleros Privados.

“En primer lugar, saludar a todos los compañeros que se hicieron presentes en este momento tan emotivo. Agradecer a empresas, autoridades y gremios que se acercaron. Hoy es un día especial, muy emocionante, un día para recordar como lo hacemos diariamente a un gran hombre como fue Guillermo, a quien tuve el honor de acompañar durante muchos años”, expresó Rucci en el comienzo de la asamblea.

Dijo que “recién hablaba de lo que pasó en el 99, que generó que la unidad sea posible. Como pasó en varios períodos de Argentina, hubo un avance hacia las condiciones laborales de los trabajadores y fue ahí donde un grupo de compañeros hicieron historia, todo un proceso que se dio en años”.

“Nosotros teníamos las mismas ilusiones que ustedes, los jóvenes que integran la familia, en ese momento faltaba mucho más porque no era un sindicato tan fuerte como es ahora, entonces plantemos los despidos en Rincón de los Sauces, se nos escuchó y el 9 de septiembre hubo un paro que cambió la historia, no solo para nosotros, sino para la industria”, sentenció el secretario general del gremio.

Además comentó en su discurso: “Hoy tenemos la suerte de que en ese cambio haya personas que nos escuchamos, discutimos seguramente, defendemos posiciones, pero al final estábamos haciendo posible las decisiones que se tomaron de Vaca Muerta”.

“Hoy nos vamos entendiendo. Hay muchos que no defienden los intereses de los trabajadores y quieren justificar lo injustificable detrás de las redes”, lanzó Rucci.

Por otro lado, Marcelo Rucci expresó en la asamblea: “La esencia de nuestro sindicato quedó marcada a fuego por Guillermo Pereyra. No vamos a poder hacer nada si no estamos unidos, es difícil enfrentar ese poder, pero estoy convencido de que todos los trabajadores juntos podremos dar pasos importantes”.

“He tenido el honor de transitar tantos años junto a una persona como Guillermo, lo que nos enseñó, nos hizo ver, cuando está frente a un líder así a veces es difícil entenderlo. Pude estar en el 99 junto a él y otros grupos que pusieron todo compañeros”, señaló.

Mencionó que “ese fuego que tenemos los petroleros y que inculcó Guillermo lo tenemos que seguir teniendo, seguir entendiendo que en la unidad están los beneficios a futuro. Muchos sabemos lo que es trabajar en el campo, lo caro que sale en lo humano, en lo afectivo, no acompañar a nuestros hijos, que el legado que dejemos valga la pena, ese es el esfuerzo”.

“Era un privilegio escuchar a Guillermo, alguien de una templanza tremenda, y creo que cumplí mi función de lealtad inquebrantable hacia él”, concluyó.