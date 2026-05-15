Ante 4.000 personas que colmaron el nuevo local partidario de Cinco Saltos, el dirigente petrolero Marcelo Rucci lanzó oficialmente Fuerza Rionegrina y Federal en el Alto Valle y dejó un discurso cargado de definiciones políticas, críticas a la dirigencia tradicional y fuertes mensajes dirigidos a los trabajadores y los jóvenes. El acto marcó además la inauguración formal del espacio político impulsado desde el universo petrolero, aunque se encargó de aclarar que "no es el partido de un gremio".

El encuentro se realizó en el local de San Martín y 9 de Julio, donde desde temprano comenzaron a llegar militantes, trabajadores y dirigentes de distintas localidades del Alto Valle. La convocatoria y el perfil del público: hubo presencia de jóvenes, familias, trabajadores petroleros y referentes territoriales vinculados al espacio que comenzó a expandirse desde Catriel hacia otros puntos estratégicos de Río Negro.

Este no es un partido de un gremio, es una idea del gremio petrolero. Cuando esto nació había compañeros de Cinco Saltos que nos decían que la política no nos representa. No representa los intereses de los que trabajan, de los que menos tienen, de la familia y de los jóvenes

En ese escenario, Rucci tomó el micrófono y dejó en claro cuál es la línea ideológica que busca imprimirle a Fuerza Rionegrina y Federal. “Este no es un partido de un gremio, es una idea del gremio petrolero. Cuando esto nació había compañeros de Cinco Saltos que nos decían que la política no nos representa. No representa los intereses de los que trabajan, de los que menos tienen, de la familia y de los jóvenes”, afirmó ante los aplausos de los presentes.

Además, el titular del Sindicato Petrolero apuntó directamente contra la dirigencia política tradicional y cuestionó los mecanismos internos de los partidos. "No hay confianza en la política porque no hay espacio. Vienen cuatro o cinco y dicen quién va a ser el intendente o el concejal y utilizan a la militancia", lanzó. Y agregó: "Nos preguntábamos por qué no hacer un partido en el que tengamos que devolver lo que nos dio la militancia que nos puso para ocupar lugares".

El discurso tuvo también un fuerte tono social y generacional. Rucci buscó correrse de las promesas electorales clásicas y aseguró que el espacio pretende representar a sectores que sienten que quedaron afuera de las decisiones políticas. "No venimos a prometer trabajo", dijo. Sin embargo, inmediatamente vinculó la construcción política con la defensa de los trabajadores y cuestionó medidas nacionales como la Ley Bases y la reforma laboral. "Nada nos favorece. El pueblo está pagando una fiesta que no es dnuestra", sostuvo.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando el dirigente petrolero habló directamente a los jóvenes que participaron del acto. "Veo muchos jóvenes que la política tradicional siempre dijo que son el futuro. Yo les digo que no, no son el futuro, son el presente. Salgan a pelear por sus sueños", expresó, en una frase que rápidamente se convirtió en uno de los ejes políticos del lanzamiento.

Estar acá es un motivo de mucho orgullo porque detrás de todo esto hay un camino que no fue fácil. Pero cuando uno se da cuenta de que en ese camino va formando y transmitiendo la fuerza de los sectores del trabajo, empezamos a encontrar gente muy valiosa

A lo largo de su exposición, Rucci mezcló definiciones ideológicas con referencias personales y emotivas. "Hay que tener en cuenta lo que me enseñó mi padre", dijo en uno de los pasajes más íntimos del discurso. Después remarcó el recorrido que, según explicó, permitió consolidar el nuevo espacio político. "Estar acá es un motivo de mucho orgullo porque detrás de todo esto hay un camino que no fue fácil. Pero cuando uno se da cuenta de que en ese camino va formando y transmitiendo la fuerza de los sectores del trabajo, empezamos a encontrar gente muy valiosa", señaló.

La inauguración del local partidario en Cinco Saltos no pasó desapercibida en el mapa político rionegrino. La ciudad aparece como un punto estratégico dentro del corredor vinculado a Vaca Muerta y al crecimiento de la actividad petrolera en el Alto Valle. Por eso, en distintos sectores políticos comenzaron a interpretar el avance de Fuerza Rionegrina y Federal como algo más profundo que una simple apertura partidaria. Además de Rucci, también habló Fernando "Chino" Valenzuela, el presidente del partido en Río Negro.

El movimiento impulsado por el sindicalismo petrolero llega además en un contexto de reconfiguración política en Río Negro, donde el desarrollo energético, las regalías y el avance de la minería empiezan a modificar el tablero de poder. Y en ese escenario, Rucci parece decidido a jugar fuerte. Ya no solamente desde el gremio, sino también desde la construcción territorial y política.