“Tenemos la superficie de esquí más importante del país”: Leticia Esteves adelantó obras y promociones para la temporada invernal

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves habló con Pancho Casado en Informe Semanal por AM550. La presentación de la temporada de invierno en Buenos Aires el próximo mes, las obras de infraestructura en el Aeropuerto Chapelco, los cambios en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el futuro de la mina de Andacollo, las principales definiciones de la funcionaria.

Oferta turística invernal en Neuquén

Sobre la presentación de la oferta turística de Neuquén para la temporada invernal en Buenos Aires, el próximo 9 de junio, Esteves expresó: “Este es un evento que se realiza todos los años, todas las provincias presentan su producto en la Capital Federal para poder acceder a los medios nacionales y dar buena difusión”.

“Tenemos la superficie de esquí más importante del país, cerros muy lindos, no van a reconocer Chapelco por las obras que se están haciendo, está quedando muy moderno. Se ampliará el estacionamiento para que entren 200 vehículos más, es decir de 800 a 1.000”, sostuvo la ministra al respecto.

En relación al reclamo de las comunidades mapuches que habitan en el territorio, la ministra dijo que “el principal reclamo tiene que ver con infraestructura, sobre todo falta de acceso a agua potable y tratamiento de efluentes. Siempre que se generan ámbitos de encuentro entre las partes se pone todo sobre la mesa, cuando se presentó la obra de asfalto sobre la Ruta 19 ellos plantearon algunas dudas en relación a cómo iba a escurrirse todo lo que se generaba en el cerro, esa discusión quedó zanjada”.

Por otro lado, Esteves expresó que “la Ruta 19 está consolidada, esta temporada estarán los primeros 600 metros de acceso al Cerro Chapelco”.

Consultada por las tarifas para esquiar en la Provincia, Leticia Esteves sostuvo: “Estamos trabajando en el Ministerio sobre la propuesta de las empresas, el Cerro Bayo (Villa la Angostura) cerró su tarifa en $120.000 por día, Caviahue también”.

En diálogo con Pancho Casado, la ministra adelantó novedades turísticas y cambios provinciales importantes.

Sobre la misma línea comentó que “habrá beneficios con distintos bancos para acceder en cuotas. Se encontrarán con cerros con nuevos medios de elevación, Bayo renovó la telesilla que pasa de dos a cuatro turistas, ahora esperamos que el clima nos acompañe”.

“Tenemos el parque de nieve en Andacollo que es el llano, donde se trabajó mucho porque la gente estacionaba en la ruta, el año pasado funcionó muy bien y esperamos que siga así. Veremos qué podemos mejorar en Primeros Pinos. Neuquén es tan grande que nos pone contentos toda la oferta que brinda”, manifestó la funcionaria.

Además, Leticia Esteves dijo en AM550 que están trabajando en inversiones 100% hoteleras en el norte. “Está confirmada la nueva obra de Casino Magic, uno en Cutral Co y uno en Chos Malal, el resto son desarrollos en el norte, buscando más complejos de cabañas”, lanzó.

Obras de infraestructura aeroportuaria

En relación a este tema, Esteves sostuvo que “en abril inauguramos la primera ampliación en el Aeropuerto Chapelco, ahora haremos la obra completa donde duplicamos la cantidad de metros cuadrados con la sala de embarque 100% renovada, ocho locales comerciales, los baños que quedaron modernos y accesibles”.

“Se trata de una terminal que tiene entre 3.000 y 4.000 pasajeros por mes, así que necesitábamos mayor infraestructura, también una playa más de arribo para que pueda haber más aviones estacionados porque se nos juntaban dos líneas y teníamos inconvenientes”, agregó.

Consultada sobre el Aeropuerto de Neuquén, Leticia Esteves explicó que “viene creciendo mucho en cantidad de pasajeros, está cambiando el tráfico aéreo, recibe más de 100.000 por mes. Trabajamos con una línea internacional para que haya vuelos a Houston y no se pudo hacer por la infraestructura, ahí hay una limitante muy grande”.

En ese sentido añadió: “La empresa que venga tendrá que cumplir con todo lo que se adeuda. Somos conscientes de que tiene que cambiar y que la actual concesionaria tiene deudas. Todo lo que haya que hacer estará contemplado en las negociaciones que hará el ministro de Economía”.

Infraestructura hídrica para solucionar demandas históricas

Sobre las obras para atravesar por un puente el arroyo Carranza, la funcionaria manifestó: “Esa obra traerá seguridad para quienes viven en Rincón de los Sauces, una comunidad que quedaba aislada con cada crecida. Es algo complejo desde el punto de vista hidráulico, son más de 600 días de ejecución porque es una obra compleja, esa y Cuyín Manzano fueron dos obras estratégicas”.

“Esto es lo que destacamos, debemos hacer las obras que le solucionan la vida a la gente, no las que dan un rédito electoral, no importa para cuántas personas son”, dijo.

Cambios en la conducción del EPAS

Por otro lado, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales se refirió a los cambios en la conducción del Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

“Gustavo Hernández (expresidente) hizo un gran trabajo, pero queríamos un cambio, reconvertir el EPAS para que sea el organismo de consulta de todos los intendentes y no solo donde se presta servicio. Pusimos a Emilio Molina a la cabeza, conoce mucho todo el sistema de agua y cloacas. Queríamos darle otra impronta a la empresa, en Neuquén capital tendremos grandes problemas si no empezamos a trabajar rápidamente”, explicó Leticia Esteves.

“Se suma Martín Giusti, son personas operativas que están todo el día en la calle”, comentó con Pancho Casado.

Licitación de la mina de oro de Andacollo

Finalmente, Leticia Esteves dijo sobre este tema que “estamos próximos a terminar el pliego para salir con la licitación, tenemos muchos interesados”.

Sin embargo advirtió: “La empresa que se haga cargo sabe que tendrá a los trabajadores en la mina, hoy son contenidos por la empresa Cormine. No negociamos tampoco el pasivo ambiental, nos dejaron uno muy importante, no hay grandes riesgos urgentes pero sí a largo plazo. Hemos hecho un retiro de residuos históricos”.

“El retiro lo hace la empresa Comarsa, nosotros fiscalizamos para que se haga de la manera correcta, al Estado le cuesta $0, deben tomar las muestras y hacerse cargo de todo el pasivo que se haya dejado”, explicó.

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